Mehr als 15 Milliarden Streams: Eine der erfolgreichsten Fantasy-Reihen meldet sich mit erstem Trailer zu Teil 5 zurück

Bei großen Fantasy-Reihen denkt man zuerst an Harry Potter und Herr der Ringe. Unter dem Dach von Disney ist in den vergangenen Jahren ein ganz anderes Franchise entstanden, das nun weitergeht.

Disney hat im Lauf seiner über 100-jährigen Geschichte einige ikonische Fantasyfilme hervorgebracht. Viele dieser Filme warten mit nicht weniger ikonischen Schurk:innen auf. Doch was passiert nach deren großer Niederlage? Das verrät die Descendants-Reihe seit über einer Dekade mit großem Erfolg – und einem cleveren Twist.

Hier dreht sich alles um die Kinder der Disney-Figuren, die einst für Angst und Schrecken sorgten. Die Nachkommen versuchen jedoch, dem Schatten ihrer Eltern zu entkommen – und das nicht selten mit Musical-Nummern, die anfangs von niemand Geringerem als High School Musical-Mastermind Kenny Ortega in Szene gesetzt wurden.

Fantasy-Fortsetzung bei Disney+: Descendants 5 kündigt sich mit erstem Trailer an

Vor elf Jahren feierte der Auftakt der Reihe seine Premiere und legte den Grundstein für eines der erfolgreichsten Fantasy-Franchises aus dem Hause Disney, das mit seinen Songs bereits über 15 Milliarden Audio- und Videostreams erreichen konnte (via ABC ). Nun kündigt sich Teil 5 mit einem Trailer an: Descendants: Wicked Wonderland.

Hier könnt ihr den Trailer zu Descendants 5 schauen:

Descendants: Wicked Wonderland - Teaser Trailer (English) HD

Nachdem die ursprüngliche Trilogie im Disney Channel veröffentlicht wurde, sind die Descendants seit dem vierten Teil auch bei Disney+ beheimatet. Der stellte uns zwei neue Hauptfiguren vor: Red (Kylie Cantrall), die Tochter der Herzkönigin, und Chloe (Malia Baker), die Tochter von Cinderella und Prince Charming.

Auf den ersten Blick könnten beide kaum unterschiedlicher sein: Red rebelliert gegen jede Autorität, die ihr in die Quere kommt. Chloe erweist sich dagegen als pflichtbewusst und nachdenklich. Trotzdem müssen sie ihre Differenzen überwinden, um die Welt zu retten, inklusive einer Reise in die Vergangenheit mittels magischer Taschenuhr.

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Descendants: Wicked Wonderland ist wieder in der Gegenwart angesiedelt und erzählt von den Folgen ihrer Zeitreise. Ausgehend vom ersten Trailer dürfen wir uns wieder auf ein kunterbuntes Fantasy-Spektakel mit jeder Menge Musical-Einlagen freuen, die einmal quer durch den Disney-Fundus führen und Awkwafina als Gaststar mitbringen.

Alle Descendants-Filme im Überblick:

Darüber hinaus wurden diverse Spin-off-Serien, Kurzfilme und TV-Specials veröffentlicht. Dazu gesellen sich zahlreiche Erweiterungen in Buchform sowie Live-Performances der Songs – sogar mit einem Zombies-Crossover. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie die Hauptreihe weitergeht und ob danach womöglich Teil 6 folgt.

Wann startet Descendants 5 bei Disney+?

Ab dem 17. Juli 2026 könnt ihr Descendants: Wicked Wonderlang bei Disney+ streamen. Bereits einen Tag früher feiert die Fortsetzung im Disney Channel ihre Premiere. Neben Kyle Cantrall und Malia Baker kehrt Rita Ora als Herzkönigin zurück.