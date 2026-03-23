Mehr als 50 Filme, 2 Oscar-Nominierungen und eine 45-tägige Haftstrafe: Mark Wahlberg hätte seine Zukunft in Hollywood beinahe verspielt

Mark Wahlberg gilt als einer der bekanntesten Hollywood-Stars überhaupt. Einige brutale Gewaltverbrechen in seiner Jugend hätten ihn allerdings glatt seine Karriere gekostet.

Erst Pornodarsteller, dann Hollywood-Elite: Mit dem Meisterwerk Boogie Nights über einen Erotikdarsteller feierte Mark Wahlberg seinen Durchbruch in der Traumfabrik. Der junge Star, der bereits eine Musikkarriere hinter sich hatte, gelangte durch den aufsehenerregenden Film an einmalige Gelegenheiten wie Martin Scorseses Departed - Unter Feinden und schließlich sogar an große Franchises wie Transformers. Mittlerweile gilt er als einer der bekanntesten Hollywood-Stars. Doch nur mit viel Glück entging er vorher einer langen Haftstrafe – als rassistischer Gewalttäter.

Mark Wahlberg saß wegen rassistischer Angriffe hinter Gittern

Viele Jahre bevor er seine erste große Filmrolle spielte, wuchs Wahlberg als Jugendlicher in der US-Stadt Boston mit täglicher Gewalt auf. Gewalt, die er auch ausübte – und zwar mitunter in besonders hässlichen Umständen. Wie The Independent berichtet, bewarf er als 15-jähriger schwarze Jugendliche mit Steinen und skandierte mit seinen Freunden dabei Sätze wie "Tötet die [N-Wort]", bis ein Krankenwagenfahrer einschritt.

Zwei Jahre darauf schlug er einen vietnamesischen Mann mit einem Holzstock bewusstlos und attackierte später einen weiteren, der am Auge verletzt wurde. Auch dabei beleidigte er seine Opfer mit rassistischen Sprüchen.

Aufgrund seiner Verbrechen wurde Wahlberg schließlich zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt – er verbüßte am Ende 45 Tage der Strafe hinter Gittern.

2014 beantragte er, die Verbrechen aus seiner Polizeiakte tilgen zu lassen. "Ich bereue die Taten [...] zutiefst – genau wie die Folgen des Schadens, den ich den Opfern angetan habe", schrieb er zur Erklärung. Der Antrag wurde abgelehnt und Wahlberg gab das Vorhaben auf.

"Ich habe [nach den Taten] meine Fehler eingesehen und [meine] Gang verlassen – ich machte ab diesem Punkt mein eigenes Ding", sagte Wahlberg später. Seine Opfer dagegen haben unterschiede Standpunkte zu seinen Verbrechen.

"Wer einmal Rassist ist, ist immer Rassist", erklärte laut The Independent-Bericht etwa Kristyn Atwood, die er 1986 gemeinsam mit Freunden mit Steinen bewarf. Johnny Trinh, den Wahlberg 1988 attackierte, sieht die Sache anders: "Er war jung und skrupellos, aber ich habe ihm vergeben. Jeder verdient eine zweite Chance."

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Wie die IMDb zeigt, hat Wahlberg im Laufe seiner Karriere weit über 50 Schauspielauftritte angesammelt und war zweimal für einen Oscar nominiert. Auch als Produzent ist er seit vielen Jahren regelmäßig tätig. Ob er diesen Ruhm verdient hat und ob ihm seine Taten verziehen werden sollte, muss jede:r Lesende für sich selbst entscheiden.

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