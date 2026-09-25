Mehr Horror geht nicht: Schaut Meat Kills & mehr brandneue Grusel-Perlen zu Halloween im Heimkino [Anzeige]

Der Oktober steht dieses Jahr bei Leonine und der Busch Media Group ganz im Zeichen des Horrors. Freut euch bis Halloween auf sechs brandneue Schocker im Heimkino zum Fürchten und Gruseln.

Halloween steht endlich wieder vor der Tür und um die schaurige Jahreszeit bestens zu feiern, bringen Leonine und die Busch Media Group im Herbst gleich sechs brandneue Indie-Perlen des internationalen Films direkt zu euch ins Heimkino. Von Slashern und Splatter über übernatürliche Fantasy und Coming-of-Age-Spaß bis hin zu Mystery-Thrillern ist alles dabei, was euer Horror-Herz begehrt. Freut euch bis Ende Oktober fast wöchentlich auf frische Titel, die wir euch im Folgenden etwas genauer vorstellen wollen.



Meat Kills: Gefeierter Slasher-Horror für Final Destination-Fans im Heimkino

In Meat Kills möchte die schüchterne Mirthe (Caro Derkx) in eine radikale Tierschutzgruppe aufgenommen werden. Dafür filmt sie die schrecklichen Methoden eines Schlachthofs. Als sie daraufhin mit den Aktivist:innen in den Familienbetrieb einbricht, eskaliert die Situation als grausame Spirale der Gewalt. Plötzlich dreht sich der Spieß um und der Mensch wird zum Schlachtvieh.

Meat Kills feierte im September 2025 beim renommierten Filmfestival Fantastic Fest in Austin, Texas Premiere, wo der Film des niederländischen Regisseurs Martijn Smits (Kill Zombie) als neue Horror-Hoffnung gefeiert wurde. In Anlehnung an die rauen, radikalen Horrorfilme der frühen 2000er Jahre, wie Wrong Turn oder die Final Destination-Reihe, verbindet der Film "Spannung, ethische Zweideutigkeit und blutige Schockmomente zu einem Film, der noch lange Nachwirkt", wie Irish Film Critic schreibt.

Seit dem 1. Oktober 2026 findet ihr Meat Kills für das Heimkino als streng limitierte Mediabooks sowie digital. Freut euch auf vier exklusive Illustrationen von Uncle Franc Productions/Ilan Sheady, der durch die Artworks der Terrifier-Mediabooks bekannt geworden ist. Dazu gibt es Bonusmaterial mit einem Interview des Regisseurs, Behind-the-Scenes-Aufnahmen, Audiokommentare und ein 24-seitiges Booklet zur Entstehung des Films.

Weitere Horror-Perlen folgen schon nächste Woche. Haltet die Augen offen!

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