Mehr Star Wars als je zuvor in Fortnite: Spielt brandneue Star Wars-Spiele und schaut 10 Minuten des Mandalorian-Films noch vor Kinostart [Anzeige]

Euch erwarten unzählige neue Spiele voller Weltraumschlachten und Duelle, ein exklusiver Einblick in The Mandalorian and Grogu und noch viel mehr.

In gigantischen Schlachten entscheidet ihr das Schicksal der Rebellion, entgeht auf einem Sternzerstörer-Wrack nur knapp dem Lichtschwert Darth Vaders oder steigt zum größten Droiden-Mogul des Universums auf. Und wer sich auf Star Wars: The Mandalorian and Grogu freut, darf sich auf einen exklusiven Einblick freuen, noch bevor der Film in die deutschen Kinos kommt.

Diese Games gibt es jetzt zu entdecken

Bereits im April veröffentlichten Fortnite, Disney und LucasFilm den Unreal Editor for Fortnite (UEFN) mit unzähligen Star Wars-Elementen. Hunderte Star Wars-Spiele, die mit diesem Toolkit aus lizenzierten Figuren, Fahrzeugen, Gebäuden, Waffen und anderen Gegenständen erstellt wurden, stehen nun der Community kostenlos zur Verfügung. Und das ist erst der Anfang!

Hier gibt es einen Trailer zum neuen Star Wars-Universum auf Fortnite:

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Epic Games selbst geht mit gutem Beispiel voran: In Zusammenarbeit mit JOGO Studios, Beyond Creative und FOAD gibt es drei offizielle Star Wars-Spiele auf neuen Inseln zu entdecken.

Galactic Siege: In klassenbasierten 10v10-Runden kämpfen Spieler:innen ihre eigenen Schlachten in vertrauten Schauplätzen der Star Wars-Filme. Dabei können Klassen und Waffen wie das Lichtschwert individuell angepasst werden. Wer sich besonders geschickt anstellt, hat die Chance, als legendäre Star Wars-Ikone in die Schlacht zu ziehen. Insel-Code: 5003-9856-3648

Escape Vader: Das finstere, verlassene Wrack eines Sternzerstörers will erkundet werden. Verlassen? Nicht ganz, denn im Strahl seines roten Lichtschwerts steht plötzlich Darth Vader vor euch und fordert euer Leben. Bis zu vier Spieler:innen müssen im Stealth-Modus unter Hochdruck Rätsel lösen, während der Sith-Lord euch auf den Fersen ist. Ungewöhnlich dabei: Ihr erlebt den Überlebenskampf aus der Ego-Perspektive. Insel-Code: 7285-4185-5428

Droid Tycoon: Wer schon immer mal eine Droidenfabrik leiten wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu: Als Händler baut ihr auf einem Wüstenplaneten euer eigenes Imperium auf, schaltet neue Droiden-Modelle frei und erweitert eure Werkstatt. Zur Verfügung stehen euch dabei authentische Baupläne aus dem Franchise. Insel-Code: 7865-8305-9184

Fornite hält für Fans vom Mandalorianer und Grogu ein Mega-Geschenk bereit

Das ist aber längst nicht alles, was Epic, Disney und LucasFilm zur Star Wars-Feier im Monat Mai entfesseln: Noch vor dem Kinostart von Star Wars: The Mandalorian and Grogu am 20. Mai wird es am 19. Mai um 16 Uhr MESZ eine Preview mit exklusivem, zehnminütigem Einblick in den heiß erwarteten Film geben – und zwar auf der extra kreierten The Mandalorian and Grogu Watch Party-Insel.

Neben diesem Einblick könnt ihr euch auf der Insel, die auf Nevarro liegt, außerdem als Kopfgeldjäger betätigen, die Stadt verteidigen oder Grogu suchen. Wer den neuen Bereich 20 Minuten lang erkundet, schaltet den Ladebildschirm "Mandalorian Sanctuary" frei. Am 26. Mai könnt ihr euch dort außerdem ein Q&A mit Favreau ansehen.

Weitere Einzelheiten zum Star Wars-Thema findet ihr auf dem Fortnite-Blog .

Für Star Wars-Fans gibt es in Fortnite unzählige neue Details zu entdecken

Star Wars-Fans werden sich in Fortnite darüber hinaus an weiteren Ergänzungen erfreuen: So bekommt auch LEGO Fortnite Odyssey am 14. Mai ein Update, das unter anderem Hover-Fahrzeuge und LEGO Minifiguren des Mandalorianers und Grogus umfasst.

Beliebt sein dürfte bei Fans auch schnell das neue Mandalorian Outfit in der Pen & Ink-Version, das es ab dem 21. Mai im Item-Shop zu erstehen gibt. Zeitgleich ist als neuer Begleiter auch der BDX-Droide verfügbar.

Wer außerdem sein gültiges Epic Games-Konto mit seinem MyDisney-Konto koppelt, darf sich bis zum 31. Oktober 2026 über das kostenlose Rücken-Accessoire Carbonite Fishstick freuen.

Egal ob als Schlachtenbummler, Vaders flinke Beute oder Mogul des Droidengeschäfts: Nie zuvor gab es so viele Star Wars-Abenteuer gleichzeitig zu erleben – und dank Fortnite findet ihr sie alle an einem Ort.