"Mein Herz hielt für eine Sekunde an": Netflix-Hit His & Hers begeistert Fans mit unglaublichem Twist

Der Serien-Hit His & Hers bei Netflix hat Fans mit einer Wendung im Finale die Sprache verschlagen. Im Internet überschlagen sie sich mit Begeisterung.

Das können nicht viele Serien von sich behaupten: Die Thriller-Serie His & Hers hat mit ihrem unglaublichen Erfolg sogar das Stranger Things-Finale auf seine Plätze verwiesen. Im Internet entfacht das Ende der packenden Geschichte jetzt Begeisterungsstürme: So eine Wendung hätten wohl die wenigsten kommen sehen.

So reagieren Netflix-Fans auf das Ende von His & Hers

Auf X herrscht gegenüber dem Ende von His & Hers uneingeschränkter Überschwang. "So einen Plot-Twist will ich jetzt in jeder Serie", schreibt ein Fan etwa. "Mein Herz hielt für eine Sekunde an".

Ein anderer erklärt: "Ich musste aufstehen und applaudieren". "Das Ende war ein Geniestreich", bestätigt ein dritter.

Andere pflichten bei: "Da habe ich jede Folge eine neue verdächtige Person ausgewählt, nur damit mich das Finale eiskalt erwischt."

"Danach sitzt man nur still da und hinterfragt alles, was man gerade gesehen hat", zieht ein anderer Fan Bilanz. "Es ist drei Uhr morgens und das Ende von His & Hers hat mich geknebelt", heißt es an dritter Stelle.

Was passiert am Ende von His & Hers?

Vorsicht, Spoiler! His & Hers dreht sich um eine Mordserie im ländlichen US-Bundesstaat Georgia, zu der Detective Jack Harper (Jon Bernthal) ermittelt – während seine Ex-Frau Anna (Tessa Thompson), eine Reporterin, über sie berichtet. Die Opfer standen mit beiden in Verbindung – und führen in eine Vergangenheit, deren Geheimnisse sie zu Verdächtigen macht.

Jetzt folgen massive Spoiler zum His & Hers-Finale.

Im Finale stellt sich heraus, dass nicht Lexy (Rebecca Rittenhouse) die Mordserie begangen hat, sondern Annas Mutter Alice (Crystal R. Fox): Sie hat die drei Frauen als Rache für die Vergewaltigung ihrer Tochter an ihrem 16. Geburtstag getötet.

Weiterführender Artikel:

Alice hat darüber hinaus den Verdacht auf Lexy gelenkt, da sie ihrer Tochter in der Tatnacht nicht zur Hilfe kam.

