Mein Lieblingsbuch des Jahrzehnts ist ein bestialisches Serienkiller-Meisterwerk: Die Serie dazu kommt dieses Jahr und ich habe nur Angst

Im Sommer startet mit The Shards eine neue Ryan Murphy-Serie, die ich dieses Jahr sehnsüchtiger und nervöser erwarte als jede andere. Der Grund dafür ist die brillante Romanvorlage von Bret Easton Ellis.

In den letzten Jahren feuert Ryan Murphy Serien wie am Fließband raus. Ich komme mit dem Schauen gar nicht erst hinterher, kriege aber hier und da Schnipsel seiner Produktionen wie Dahmer oder The Beauty mit. Vor gut 20 Jahren wurde ich dank Nip/Tuck erstmals auf Murphy aufmerksam und auch die ersten beiden American Horror Story-Staffeln habe ich mehr oder weniger angetan verfolgt.

Ryan Murphys Stil ist mir also ein Begriff, weshalb ich nervös auf seine neue Serie The Shards warte, die jetzt für August 2026 mit einem US-Start bei FX angekündigt wurde. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman von American Psycho-Autor Bret Easton Ellis aus dem Jahr 2023 – und die Buchvorlage ist nichts weniger als mein absoluter Lieblingsroman der bisherigen Dekade. Was kann da schon schiefgehen? Viel.

Serienkiller-Meisterwerk über Jugend im 80s-LA: The Shards begeistert auf viele Arten

Wenn man Ellis' Roman in einem Satz zusammenfassen will, dann geht es in The Shards um junge, privilegierte, gutaussehende Menschen im Los Angeles der frühen 80er, die von einem Serienkiller terrorisiert werden. The Shards ist als Roman aber noch so viel mehr.

Ellis hat sich für seinen dramatischen Coming-of-Age-Thriller-Mix am populären Genre der Autofiktion bedient, um sich selbst als Protagonisten in die Geschichte zu schreiben. Die Hauptfigur heißt Bret Ellis und besucht im Jahr 1981 wie der reale Autor die Buckley-Privatschule, wo er nebenbei schon eine Karriere als angehender Schriftsteller verfolgt.

Ja, in The Shards geht auch ein furchteinflößender Serienkiller namens Trawler um, der Brets Freundeskreis ins Visier nimmt und auf teils bestialische Art dezimiert. The Shards ist aber vor allem Ellis' Rückkehr in das Los Angeles seiner Jugend, zu den Orten, die er mit seinen Freunden besucht hat, die Restaurants und Kinos, die Musik, der Alkohol, Sex und die Drogen.



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Ähnlich wie Quentin Tarantinos Once Upon a Time ... in Hollywood entfaltet sich The Shards als langsam erzählter Hangout-Roman. Songtitel im Radio, Straßennamen und geschaute Filme listet Ellis genauso akribisch auf wie die endlose Parade an Markenprodukten aus American Psycho.

The Shards ist trotzdem melancholischer und wehmütiger als seine früheren Romane, die Taubheit als Gefühl und Ästhetik zelebriert haben. Ellis' erster Roman nach 13 Jahren vermischt viele reale Erlebnisse und Erinnerungen des Autors mit der Erzählung über einen jungen Erwachsenen auf dem Spielplatz Los Angeles, dem die eigene Fantasie als angehender Schriftsteller womöglich etwas zu oft außer Kontrolle gerät.

Darüber hinaus verarbeitet Ellis im Roman seine Homosexualität, die er mit mehreren Männern auslebt. Daneben führt er eine Tarnbeziehung mit dem Highschool-Schwarm Debbie Schaffer, für die er eigentlich nichts empfindet.

Ryan Murphy liebt Hochglanz-Trash – also das, worauf The Shards nicht reduziert werden sollte

Der elegische Hangout-Style, das detailreich aufflackernde LA der frühen 80er und die melancholische Auseinandersetzung mit der eigenen Jugend, gepaart mit einem geradezu halluzinatorisch brutalen Serienkiller-Thriller, machen The Shards für mich zu so einem unendlich faszinierenden Meisterwerk.

Womit wir nochmal auf die Adaption von Ryan Murphy zurückkommen, der sich im schlimmsten Fall einfach nur die oben hingeworfene Synopsis zu Herzen genommen hat. Seine The Shards-Version wird hoffentlich kein soapiger Hochglanz-Trash-Thriller über schöne, junge Menschen an coolen Orten, die sich in Drogen und Sex stürzen und einer nach dem anderen blutig abgemurkst werden. Wenn Ellis' The Shards als Serie nur daraus besteht, bricht es mir das Herz.