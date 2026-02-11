Mein perfekter Ersatz für Bridgerton Staffel 4 streamt mit 52 hinreißenden Folgen bei Netflix

Wer bei Netflix auf der Suche nach einem Bridgerton-Ersatz für die Wartezeit auf Teil 2 von Staffel 4 ist, muss nicht lange wühlen: Eine ähnliche Serie punktet seit Jahren nicht nur in meinem Herzen.

Bridgerton lässt mich nach den ersten vier Folgen von Staffel 4 zappeln. Die Ankunft von Teil 2 am 26. Februar 2026, in dem die Lovestory des adeligen Benedict Bridgerton (Luke Thompson) mit der Dienstbotin Sophie (Yerin Ha) abgeschlossen wird, scheint noch weit entfernt. Doch Netflix hat zum Glück mit einer meiner Lieblingsserien längst einen würdigen Ersatz im Programm: Downton Abbey.

Wer die 4. Staffel Bridgerton liebt, muss Downton Abbey bei Netflix schauen

In Staffel 4 reift Bridgerton zu meiner Freude mehr denn je zu einer Ensemble-Serie, die nicht nur dem Liebespaar Raum gibt, sondern auch Nebenfiguren erblühen lässt. Dass erstmals auch die Unterschicht eine echte Rolle spielt, bringt frischen Wind in die Netflix-Serie. Doch Halt! Gibt es nicht längst eine Serie, die diese Art von Klassenunterschieden zu einer hinreißenden Erzählung verknüpft? Richtig, die Rede ist hier natürlich vom Serien-Phänomen Downton Abbey, das mich 52 Episoden und 3 Filme lang begeisterte. Die gesamte britische Serie streamt derzeit bei Netflix.

Statt Briderton bei Netflix: Schaut hier den Trailer zur 1. Staffel Downton Abbey

Downton Abbey - S01 Trailer (Deutsch) HD

Zugegeben: Downton Abbey beginnt im Jahr 1912 und spielt damit ein Jahrhundert nach der fiktionalisierten Regency-Epoche von Bridgerton. Trotzdem haftet auch Julian Fellowes' historischer Serie noch dieser behagliche Zauber der Vergangenheit an, der Bridgertons Version eines früheren Englands samt Bällen und Liebesgeschichten durchweht.

In Bridgertons 4. Staffel folgen wir neben der Adelsfamilie der Bridgertons auch den Dienstbot:innen, zu denen die neue Hauptfigur Sophie gehört. In Downton Abbey teilt sich die aristokratische Sippe der Crawleys von Anfang an gleichberechtigt die Erzählung mit ihren fleißigen Angestellten. Beide Serien sind ein Liebesbrief an die Familie, die aus mehr als nur Blutsverwandten besteht.

Noch mehr gute Gefühle bei Netflix: Downton Abbey versteht wie Briderton Romantik und Figurenzeichnung

Was habe ich in den fünf Staffeln von Downton Abbey mitgefiebert! Als zu Beginn (wie bei den Featheringtons in Bridgertons 3. Staffel) der neue Erbe Matthew (Dan Stevens) auf den Plan trat, weil Lord Grantham (Hugh Bonneville) nur weibliche Nachkommen hatte, ging ich in der großen Lovestory mit Tochter Mary (Michelle Dockery) auf. Als deren Schwester Sybil (Jessica Brown Findlay) sich in den Chauffeur verliebte, sehnte ich mich nach der Überwindung aller Standesunterschiede.

Aber auch im Untergeschoss gehörten der kriegsversehrte Diener Bates (Brendan Coyle) und die herzensgute Zofe Anna (Joanne Froggatt) zu meinen Lieblingsfiguren. Wie die Bridgertons sind die Crawleys meistens gutherzige Herrschaften, die von ihren Bediensteten geschätzt werden. Konflikte waren in Downton Abbey immer da, um überwunden zu werden.

Downton Abbey versteht es auch heute bei Netflix noch, dramatische Wendungen unter dem Dach des titelgebenden Herrenhauses mit warmen Gefühlen zu verbinden. Selbst wenn ihr die Serie noch nicht kennt: Nach wenigen Episoden werdet ihr glauben, dass die überzeugend gezeichneten Charaktere schon ewig zu eurem Leben gehören. Deshalb konnte ich die Serie auch immer wieder schauen.

Wer sich also nach einer Serie bei Netflix sehnt, die thematisch und emotional in dieselbe Kerbe wie die 4. Staffel von Bridgerton schlägt, kommt an diesem Serienjuwel nicht vorbei.

