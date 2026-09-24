Weltpremiere bei Netflix: 4-teilige Horror-Miniserie, die Stephen King schon jetzt liebt

Halloween rückt näher und bei Netflix sorgt ab heute eine neue Horror-Miniserie für Gruselstimmung. Ihr könnt sie sogar an nur einem Abend komplett schauen.

Das Wochenende rückt näher und damit stehen viele Serienfans wieder vor der Qual der Wahl, welche Serie für den nächsten Binge ausgewählt werden soll. Aber keine Sorge, wir haben den idealen Tipp, der euch in Vorbereitung auf den Horror-Monat Oktober und Halloween schon jetzt in Gruselstimmung bringen könnte.

Ab sofort steht bei Netflix die neue Horror-Miniserie Meine traurigen Toten zum Streamen bereit. Die argentinische Produktion von Regisseur Pablo Larraín hat ein außergewöhnliches Konzept, das sogar Horrorschriftsteller Stephen King in Begeisterung versetzen konnte.

Neu bei Netflix: Das erwartet euch in der Horror-Miniserie Meine traurigen Toten

Die Geschichte von Meine traurigen Toten dreht sich um die pensionierte Ärztin Ema (Mercedes Morán), die Geister sehen und hören kann. Bald ist sie mit dieser Gabe nicht mehr allein. Denn nach dem Tod ihrer angereisten Nichte, die ebenfalls mit übernatürlichen Präsenzen interagieren kann, beginnen überall in ihrer kleinen Gemeinde die Geister Verstorbener die Lebenden heimzusuchen.

Regisseur und Autor der Serie ist der chilenische Filmemacher Pablo Larraín, der in den letzten Jahren vor allem durch seine oscarnominierten, biografischen Filmdramen Jackie, Spencer und Maria größere Bekanntheit erlangte. Horrorerfahrung sammelte er mit der Apple TV-Serie Lisey’s Story, die er gemeinsam mit dem legendären Horrormeister Stephen King umsetzte.

Dieser machte bereits vor wenigen Tagen mit einem Post auf X auf das ungewöhnliche Konzept von Meine traurigen Toten aufmerksam und feierte dieses als "coole Idee!"

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Als Miniserie erzählt die Adaption einer Kurzgeschichte der Schriftstellerin Mariana Enríquez nicht nur eine in sich geschlossene Geschichte. Auch sind die insgesamt vier Episoden mit einer Gesamtlaufzeit von knapp 180 Minuten recht kurzweilig, sodass ihr Meine traurigen Toten locker an einem Nachmittag oder Abend komplett schauen könnt.

Welche Serien es diesen September neben Meine traurigen Toten noch im Stream zu entdecken gibt, könnt ihr in unserem Podcast nachhören.

Podcast: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.