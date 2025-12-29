"Meint ihr das ernst?": RTL bestätigt zweiten Dschungelcamp-Promi und macht Fans mit der Ankündigung sauer

RTL gab jetzt endlich den zweiten Promi fürs Dschungelcamp 2026 bekannt. Doch Fans sind nicht gerade erfreut über die Ankündigung.

Wie jedes Jahr startet RTL sein Programm im Januar mit einem der erfolgreichsten Reality-TV-Formate: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Für die 19. Staffel hält sich der Sender aber in Sachen Kandidat:innen ziemlich bedeckt, so wurde bislang nur Mirja du Mont bekanntgegeben. Jetzt legte RTL nach und verkündete einen weiteren Dschungelcamp-Promi. Warum sich Fans über diese Ankündigung überhaupt nicht freuen, könnt ihr hier nachlesen.

Dschungelcamp 2026: Reality-TV-Star zieht ein und kann es selbst nicht fassen

Er kennt sich im Reality-TV aus wie kein anderer: Umut Tekin wird 2026 ins Dschungelcamp einziehen. Der Reality-Casanova kann seine Teilnahme bei der RTL-Show selbst kaum glauben, wie er im Interview mit dem Sender verriet: "Die verarschen mich. Safe. Das kann niemals sein."

Umut startete seine Fernsehkarriere bei Temptation Island. In der Fremdgeh-Show teste er seine Beziehung zu seiner damaligen Freundin Jana Maria und versagte auf ganzer Linie. Er betrog sie mit Verführerin Emma Fernlund, mit der er danach zusammenkam. Die beiden machten vor allem durch ihre toxische Beziehung immer wieder auf sich aufmerksam und schockten Zuschauer:innen mit ihrem Verhalten im Das Sommerhaus der Stars. Kurz darauf trennten sich die beiden und gingen seitdem auch im TV getrennte Wege. Mit der Liebe versuchte es Umut zuletzt bei Love Island VIP, allerdings ohne Erfolg.

Fans sind von Umuts Teilnahme nicht begeistert

So sehr sich Umut über seinen Dschungelcamp-Einzug freut, umso genervter sind Fans von seiner Teilnahme. Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung lässt die Community kein gutes Haar an dem Reality-TV-Casanova. Vor allem den angeblich fehlenden Promi-Status bemängeln die User:innen in den Kommentaren: "Finde es traurig das jetzt irgendwelche Leute als 'Stars' betitelt werden. Somit verliert das Camp seinen Charme. Leider." Eine andere Userin geht noch weiter und schreibt: "Das Niveau sinkt ja immer mehr. Bekommt ihr keine richtigen Promis mehr in den Dschungel?"

Dass Umut aus dem Reality-TV kommt, stört Fans enorm. Doch sie haben auch ein Problem mit seinem Verhalten. "Ich mag ihn einfach nicht, wird extrem anstrengend mit ihm", prophezeit eine Person. Weiter richtet sich ein User direkt an die Produktion und fragt sich: "Was macht er bei IBES? Praktikum? Sozialstunden? Oder meint ihr das Ernst?"

Wann und wo läuft das Dschungelcamp 2026?

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! startet am 23. Januar 2026 bei RTL. Zuschauer:innen dürfen sich zwei Wochen auf vollste Reality-Unterhaltung freuen. Anders als bei vergangenen Staffeln werden die neuen Folgen täglich um 20:15 Uhr live ausgestrahlt, anstatt erst nach 22 Uhr zu laufen.