Meisterregisseur hat Thriller über 63-Stunden-Geiselnahme gedreht: Erster langer Trailer zu Dead Man's Wire ist da

Ein Geiselthriller nach wahren Begebenheiten will in Kürze die Kinos erschüttern. Es-Star Bill Skarsgård mimt im Trailer für Gus Van Sant einen Mann, der zu allem bereit ist.

Mit Werken wie Good Will Hunting, Milk oder dem Drama Elephant über einen Amoklauf an einer Schule hat Ausnahmeregisseur Gus Van Sant sich in der Filmwelt unsterblich gemacht. Seit seinem letzten Spielfilm vor sieben Jahren (Don't worry, weglaufen geht nicht) war es aber abseits von Serienabstechern wie Feud still um den US-amerikanischen Filmemacher geworden. Dieses Jahr meldete er sich nun endlich mit einem Geisel-Krimi nach wahren Begebenheiten zurück: Dead Man's Wire.

Mit Dead Man's Wire inszeniert Gus Van Sant eine starbesetzte Geiselnahme

Bereits beim Filmfestival von Venedig feierte Dead Man's Wire seine Premiere und entpuppte sich dort als leichtfüßiger Thriller mit starken Stars. Gus Van Sant erzählt die wahre Geschichte von Tony Kiritsis, der 1977 mit einer abgesägten Schrotflinte 63 Stunden lang die Belegschaft der Hypothekenbank von Indianapolis als Geiseln nahm. Das Besondere an seiner Waffe: Der Bastler hatte sie mit einem "Dead Man's Switch" verdrahtet – das bedeutete: wenn Tony starb, würde sich automatisch ein Schuss lösen.

Schaut hier den langen Trailer zu Dead Man's Wire

Dead Mans Wire - Trailer (English) HD

Bereits ein erster kurzer Trailer stellte vor einem Monate die unglaubliche Geschichte von Dead Man's Wire vor. Nun gibt das längere Video konkretere Einblicke in die Handlung und auch den funkelnden Star-Cast, den Gus Van Sant vor der Kamera versammelt hat:

Bill Skarsgård (Es) spielt Geiselnehmer Tony Kiritsis

Dacre Montgomery (Stranger Things) verkörpert den an die Schrotflinte geketteten Sohn des Bankdirektors, Richard 'Dick' Hall



Al Pacino (Scarface) spielt den abwesenden Bankdirektor M.L. Hall

Colman Domingo (Sing Sing) mimt Radiomoderator Fred Temple



Cary Elwes (Saw) spielt Detective Michael Grable



Myha'la (Bodies Bodies Bodies) verkörpert Reporterin Linda Page



Wann startet Dead Man's Wire?

In den USA hat Dead Man's Wire bereits einen Kinostart am 16. Januar 2026 erhalten. In Deutschland hingegen müssen wir auf einen konkreten Veröffentlichungstermin noch warten. Mit Gus Van Sant als Regisseur und einer derart starken Besetzung sollte der Thriller allerdings auch hierzulande ins Kino kommen.