Meisterregisseur kehrt nach 7 Jahren mit unglaublicher wahrer Thriller-Geschichte zurück: Erster Trailer zu Dead Man's Wire mit Welcome to Derry-Star

Meisterregisseur Gus Van Sant hat lange keinen Film mehr für die Leinwand gedreht. Bald kehrt er mit dem Thriller Dead Man's Wire zurück, zu dem es jetzt den ersten Teaser gibt.

Gus van Sant ist ein Meisterregisseur. Der Filmemacher hinter Werken wie Good Will Hunting, Elephant und Drugstore Cowboy gilt als Ikone der Filmindustrie, die sich insbesondere um den queeren Film verdient gemacht hat. Sieben Jahre nach seinem letzten Kinowerk Don't worry, weglaufen geht nicht kehrt er jetzt zurück: Mit dem Geisel-Thriller Dead Man's Wire, zu dem es jetzt den ersten Teaser gibt.

Schaut hier den ersten Teaser zu Dead Man's Wire:

Dead Mans Wire - Teaser Trailer (English) HD

Geisel-Thriller mit Welcome to Derry-Star: Darum geht's in Dead Man's Wire

Dead Man's Wire basiert auf einer unglaublichen wahren Geschichte: Am 8. Februar 1977 nahm ein Mann namens Tony Kiritsis (Welcome to Derry-Star Bill Skarsgård) in der US-Stadt Indianapolis seinen Hypothekenmakler Richard Hall (Dacre Montgomery) gefangen. Kiritsis war nicht mehr in der Lage, seine Hypothek abzubezahlen und warf seinem Gefangenen vor, ihn aus Eigennutz aus seinem Haus drängen zu wollen.

63 Stunden dauert die Geiselnahme, bei der Kiritsis sein Opfer mit einer Schrotflinte bedrohte und von diesem ein Geständnis forderte. Dabei befestigte er das Gewehr mit einem Draht an Halls Hals, sodass im Falle seines Todes durch die Polizei auch seine Geisel sterben müsste. Der Titel Dead Man's Wire – der "Totmannsdraht" – bezieht sich auf diese perfide Erfindung.

Van Sant hat für seine neue Kino-Arbeit viele Stars versammeln können: Neben Skarsgård und Montgomery sind unter anderem Colman Domingo (Sing Sing) und Al Pacino (Der Pate) vor der Kamera zu sehen.

Wann erscheint Gus Van Sants Dead Man's Wire im Kino?

Dead Man's Wire hat noch keinen deutschen Kinostart. In den USA kommt er am 9. Januar 2026 in die Kinos. Es ist gut möglich, dass er bei uns zu einem zeitnahen Termin erscheint.

