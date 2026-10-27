Meisterregisseur soll The Batman 2 retten – jetzt äußert sich Robert Pattinson zum plötzlichen Regiewechsel

Steven Soderbergh bringt die Dreharbeiten von The Batman 2 zu Ende. Robert Pattinson findet nur lobende Worte für den Support-Regisseur des heiß erwarteten DC-Blockbusters.

Auf den ersten Blick wirkte The Batman 2 wie ein Selbstläufer. Nach dem großen Erfolg des ersten Teils gaben Warner und DC zügig die Superhelden-Fortsetzung mit Robert Pattinson in Auftrag. Vier Jahre später ist der Film jedoch immer noch nicht erschienen. Zuletzt musste sogar der Dreh unterbrochen werden.

Aus persönlichen Gründen kehrte Regisseur Matt Reeves der Produktion temporär den Rücken zu, sodass nun Steven Soderbergh den Rest der Dreharbeiten übernimmt. Reeves befindet sich im stetigen Austausch mit dem Support-Regisseur und wird im Zuge der Postproduktion wieder in den heiß erwarteten Blockbuster einsteigen.

Robert Pattinson ist begeistert von Steven Soderbergh als Support-Regisseur von The Batman 2

Nun hat sich Hauptdarsteller Robert Pattinson erstmals zum unerwarteten Regiewechsel geäußert. Gegenüber Total Film schildert er seine Eindrücke wie folgt:

Ich bin so froh, dass [Steven Soderbergh] gekommen ist, um Matt [Reeves] zu helfen. Das ist unglaublich großzügig von ihm – und er macht das auf die liebenswerteste Art und Weise. Es ist völlig selbstlos. Matt hat so viel Arbeit in das Drehbuch gesteckt, und wir sind fast fertig. Da ist es toll, wenn jemand hereinkommt und sagt: 'Ich möchte Matt einfach dabei helfen; ich möchte das gemeinsam mit ihm machen und es bis zum Schnitt bringen.' Und dass jemand, der so talentiert ist wie Steven, das übernimmt, ist großartig.

Laut Pattinson hat das Produktionsteam die Arbeit wieder aufgenommen. In ein paar Tagen wird er selbst auch wieder vor der Kamera stehen und Bruce Wayne in Gotham Citys verregneten Straßen zum Leben erwecken. Dieses Mal wird es jedoch nicht nur nass, sondern auch sehr kalt, denn The Batman 2 ist im Winter angesiedelt.

Die ersten Bilder von Testaufnahmen zeigten das Batmobil im Schneegestöber. Das dürfte den visuell sowieso schon sehr ausgereiften Look des Vorgängers nochmal um einige spannende Facetten erweitern. Schon Tim Burton wusste in seiner gefeierten DC-Fortsetzung Batmans Rückkehr um die Magie einer verschneiten Metropole.

Wann startet The Batman 2 im Kino?

Trotz der Drehunterbrechung hält Warner am zuletzt verkündeten Kinostart fest. Ab dem 17. Februar 2028 soll The Batman 2 in den deutschen Kinos laufen. Das gibt Cast und Crew auf alle Fälle noch weit über ein Jahr Zeit, um die Produktion zu Ende zu bringen. Und selbst wenn der Film nochmal – ein fünftes Mal dann – verschoben wird, wären ein paar Monate mehr an diesem Punkt auch nicht mehr tragisch.