Meisterwerk-Alarm bei Amazon Prime: Einer der besten Sci-Fi-Filme trifft auf einen der besten Kriegsfilme

Was passiert, wenn man 2001 und Apocalypse Now in einem Science-Fiction-Epos vereint? Bei Amazon Prime könnt ihr euch jetzt das berauschende Ergebnis anschauen.

Wer hätte je gedacht, dass ausgerechnet James Gray einen millionenschweren Science-Fiction-Film drehen würde? Für gewöhnlich erzählt der US-amerikanische Regisseur aufwühlende Familiendramen und abgründige Gangstergeschichten, die sich in New York und Umgebung abspielen. 2019 wechselte er jedoch das Genre.

Bei den Filmfestspielen von Venedig präsentierte Gray vor sieben Jahren das meisterhafte Sci-Fi-Abenteuer Ad Astra – Zu den Sternen mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Trotz guter Kritiken war die 80 bis 100 Millionen US-Dollar teure Produktion kein Erfolg im Kino. Heute Abend könnt ihr dem Film bei Amauzon Prime eine zweite Chance geben.

Ad Astra bei Amazon Prime: In dem starken Sci-Fi-Film verliert sich Brad Pitt in der Dunkelheit des Weltraums

In Ad Astra schlüpft Brad Pitt in die Rolle des Astronauten Roy McBride und setzt sein traurigstes Gesicht auf. Komplett verloren schwebt er durch die Dunkelheit des Weltraums. Seit sein Vater, H. Cliffford McBride (Tommy Lee Jones), bei einer wichtigen Mission vor 20 Jahren verschwunden ist, fehlt Roy jeglicher Halt im Leben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ad Astra schauen:

Ad Astra - Trailer (Deutsch) HD

Doch dann offenbart sich Roy eine Möglichkeit, sich auf die Suche nach seinem Vater zu begeben, der in der Nähe des Neptun verschollen ist. Bis Roy den weit entfernten Planeten erreicht, folgen wir ihm auf einer Odyssee, die ihn in gedankenverlorenen, aber auch unheimlich mitreißenden Bildern von der Erde zum Mond und zum Mars führt.

Gray inszeniert Ad Astra nicht als dröhnenden Sci-Fi-Blockbuster, sondern fokussiert sich wie in seinen vorherigen Filmen auf die ruhigen Charaktermomente, die uns immer tiefer in das Innenleben der Figuren führen. Eine Reise ins Herz der Finsternis, die sämtliche Sci-Fi-Elemente nutzt, um Roys verborgene Einsamkeit zu illustrieren.

Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie die perfekte Mischung aus 2001: Odyssee im Weltraum und Apocalypse Now aussieht: Ad Astra liefert die verblüffende Antwort. Sobald man sich einmal auf den hypnotisierenden Sog des Films eingelassen hat, kann man ihm nicht mehr entkommen. Immer tiefer dringen wir in die Finsternis vor.

Neue Chance für Ad Astra bei Amazon Prime: Im Kino war der Sci-Fi-Blockbuster leider kein Erfolg

Ad Astra ist alles andere als ein typischer Mainstream-Blockbuster. Kein Wunder, dass er an den Kinokassen hinter den Erwartungen zurückblieb. Ausgehend von den Zahlen von Box Office Mojo konnte der Film nur 127 Millionen US-Dollar einspielen. The Numbers beziffert den Erfolg auf minimal mehr: 135 Millionen US-Dollar.

Das deckt sich zwar auf den ersten Blick mit dem Produktionsbudget. Wer einen Film ins Kino bringt, muss jedoch zusätzlich in Marketing etc. investieren. Zudem verdient das Studio nur anteilig an den Kinoeinnahmen sowie den Einspielergebnissen, die im internationalen Markt erzielt werden. Ad Astra hatte da keine Chance.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

