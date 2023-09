Menschen sterben seit 3 Jahrzehnten: Extrem gute Serie bei Disney+, die einen wahren Skandal verfilmt und euch wütend macht

Bei Disney+ gibt es eine der besten Serien der letzten Jahre zu entdecken. Der Thriller mit Ahsoka-Star Rosario Dawson macht den Horror der Opioidkrise greifbar.

Bei Netflix arbeiten dieses Jahr gleich zwei Projekte die Schrecken der Opioidkrise auf. Während die Serie Painkiller das Medikamenten-Imperium Purdue beleuchtet, folgt Pain Hustlers mit Emily Blunt und Chris Evans das fragwürdige Verhalten von Pharmazie-Vertretern.

Die aufwühlendste und zugleich besten Serie über den Opioid-Horror, der in den USA seit 30 Jahren Menschenleben kostet, könnt ihr allerdings bei Disney+ streamen. Mit einer Durchschnittswertung der Moviepilot-Community von 8.2 ist Dopesick eine der besten Serien der letzten Jahre. Und ihr solltet sie nicht verpassen.

Dopesick ist ein zermürbendes Serien-Highlight mit unfassbarer Story

Die Handlung von Dopesick führt zurück in die 1990er Jahre und beleuchtet den Ursprung einer der größten Katastrophen unserer Zeit. Als das Pharmaunternehmen Purdue das Schmerzmittel OxyContin auf den Markt bringt, wird es als Wunderheilmittel angepriesen. Mit einer aggressiven Werbekampagne wird das Narkotikum als Rettung für alle Menschen mit Schmerzen im ganzen Land verbreitet.

Schaut euch hier den Trailer zu Dopesick an:

Dopesick - S01 Trailer (Deutsch) HD

Dass zahlreiche Menschen eine starke Abhängigkeit zu OxyContin entwickeln, versuchen Richard Sackler und seine Gefolgsleute zu verharmlosen. Als die Drogenvollzugsbehörde DEA die Ermittlungen gegen Purdue aufnimmt, ist es aber bereits zu spät. Die landesweite Schmerzmittelsucht lässt sich nicht mehr aufhalten.

Eine der besten Serien 2021: Darum lohnt sich Dopesick bei Disney+

Die Gefahr ist groß, dass sich derartige True Crime-Serien in trockenen Abhandlungen von Fakten verlieren. Nicht so bei Dopesick. Serienschöpfer Danny Strong lässt uns die unfassbare Geschichte rund um OxyContin durch bewegende und herzzerreißende Einzelschicksale miterleben, die verschiedene Aspekte der Opioidkrise aufgreifen.

So wird ein Hausarzt mit seiner eigenen Mitschuld am Leid seiner Patient:innen konfrontiert, eine junge Minenarbeiterin rutscht in die Abhängigkeit ab und ein Pharma-Vertreter muss beim Karriereaufstieg seine eigene Moral hinterfragen. Ihre Geschichten sind alle fantastisch und zugleich aufwühlend inszeniert und gespielt.

Eine große Stärke von Dopesick ist der hochkarätige Cast rund um Batman-Star Michael Keaton, Kaitlyn Dever (Booksmart), Will Poulter (Guardians of the Galaxy Vol. 3) sowie Rosario Dawson, die aktuell in der Star Wars-Serie Ahsoka brilliert.

