Menschen sterben seit 3 Jahrzehnten: Netflix hat eine unfassbare wahre Geschichte mit Chris Evans und Der Teufel trägt Prada-Star Emily Blunt verfilmt und kaum jemand erinnert sich

Marvel-Held Chris Evans und Der Teufel trägt Prada-Star Emily Blunt sind auf Netflix seit drei Jahren in einer wahren Geschichte um eine Drogen-Epidemie zu sehen.

Pain Hustlers kam 2023 zu Netflix – mit einer unglaublichen, wahren Geschichte und zwei Hollywoodstars in den Hauptrollen. Der Netflix-Film zeigt Der Teufel trägt Prada 1- & 2-Star Emily Blunt und Captain America-Held Chris Evans in einer Story um Pharmakonzerne, Drogen und gewaltige Verschwörungen.´Auf dem Regiestuhl saß David Yates (Harry Potter und der Halbblutprinz).

Heute ist der Film schon wieder etwas in Vergessenheit geraten, dabei erzählt er eine wirklich erstaunliche Geschichte.

Netflix erzählt unfassbare Drogen-Story mit Der Teufel trägt Prada-Star

Pain Hustlers dreht sich um die alleinerziehende Mutter Liza Drake (Blunt), die ohne Vorerfahrung der Pharma-Firma eines Unternehmers (Evans) zu großem Erfolg verhilft. Ihr erfolgreichstes Rezept soll auf dem Papier Patienten mit Krebs im Endstadium helfen. Und macht extrem abhängig.

Yates' Film basiert auf der wahren Geschichte des Unternehmens Insys, das mit seinem Medikament Subsys in kurzer Zeit extreme Gewinne erwirtschaftete. Insys nutzte dafür auf verbrecherische Art Ärzt:innen als Zugpferde und fälschte seine Unterlagen zu Klient:innen, wie Collider beschreibt. Subsys enthielt den Wirkstoff Fentanyl, einer der gefährlichsten Wirkstoffe der seit 30 Jahren in den USA andauernden Opioid-Krise, die bereits unzähligen Menschen das Leben kostete.

Mehr Film-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Die Kritiken zu Pain Hustlers waren gemischt bis negativ, weshalb er nach so kurzer Zeit bei Netflix schon wieder in den Hintergrund gerückt ist. Vor allem die lieblose Inszenierung in Anbetracht des schweren Themas wurde bemängelt. So unglaublich diese Geschichte mit anzuschauen ist, so uninspiriert kommt sie leider daher. Bei Moviepilot schafft es der Film immerhin auf eine solide 6,4 von 10.

Pain Hustlers läuft exklusiv bei Netflix. Wer mehr von Emily Blunt sehen will, kann sie derzeit in Der Teufel trägt Prada 2 im Kino bewundern. Chris Evans ist als Nächstes in Avengers 5 wieder als Captain America zu sehen.

Dieser Artikel erschien 2023 erstmals bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.