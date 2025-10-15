Merkt euch unbedingt Jason Stathams neues Action-Inferno vor: Der Regisseur drehte einen der besten Gerard Butler-Filme

Im Januar 2026 kommt ein neuer Action-Film mit Jason Statham in die US-Kinos, den sich Fans vormerken sollten. Die Story klingt nach typischer Genre-Kost des Stars, aber der Regisseur lässt aufhorchen.

Action-Fans werden in naher Zukunft mit ordentlich Unterhaltung versorgt. Verantwortlich ist dafür ein Regisseur, der zurzeit anscheinend ein kompletter Genre-Workaholic ist. Gemeint ist Ric Roman Waugh, der zuletzt mehrere Action-Filme mit Gerard Butler wie Kandahar und Greenland gedreht hat, der wiederum zu den besten Werken mit dem Schauspieler zählt.

Jetzt bringt Waugh auch einen neuen Streifen mit Star Jason Statham in die US-Kinos. Genre-Fans sollten sich Shelter jetzt schon vormerken.

Neuer Action-Film mit Jason Statham: Darum geht es in Shelter

Laut Collider soll der Action-Star im kommenden Film einen zurückgezogenen Einsiedler spielen, der ein ruhiges Leben am Meer führt. Eines Tages entscheidet er sich dazu, eine junge Frau vor dem sicheren Tod zu retten. Diese Aktion soll wiederum eine Kettenreaktion der Gewalt auslösen, die Stathams Figur in Gefahr bringt und ungewollte Dinge aus seiner Vergangenheit zurück ans Tageslicht befördert.

Klingt also nach gewollt heftiger Kost mit dem Action-Star, an der unter anderem noch Mickey 17-Darstellerin Naomi Ackie sowie Fluch der Karibik-Star Bill Nighy beteiligt sind. Letzterer verriet exklusiv gegenüber MovieWeb kürzlich Details zu seiner wohl nicht so lieben Rolle und dem Dreh mit Statham, den er sehr positiv beschreibt:

[Shelter] war großartig und wurde in Irland [gedreht]. Es war toll, Jason kennenzulernen. Er war sehr großzügig und hat die ganze Crew und alle herzlich willkommen geheißen. Es war ein sehr cooler Auftritt. Ich [spiele] keinen netten Kerl. Ich werde nicht eingestellt, um nett zu sein. Aber es war sehr gut und ich durfte mit Jason arbeiten.

Wann startet der neue Jason Statham-Film Shelter im Kino?

In den USA läuft der Streifen ab dem 30. Januar 2026 in den Kinos. Ein deutscher Kinostart von Shelter ist bislang noch nicht bekannt. Davor können sich Fans von Gerard Butler immerhin schon über die Greenland-Fortsetzung Migration freuen, die ebenfalls von Ric Roman Waugh inszeniert wurde und hierzulande am 8. Januar 2026 startet.

Falls ihr Stathams aktuellsten Kinofilm A Working Man von The Beekeeper-Regisseur David Ayer auf der großen Leinwand verpasst habt, könnt ihr diesen übrigens jederzeit bei Amazon Prime im Streaming-Abo schauen.