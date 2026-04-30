Meryl Streep hat Der Teufel trägt Prada vor 20 Jahren in Wahrheit erst abgelehnt: "War bereit, in Rente zu gehen"

Mit Der Teufel trägt Prada 2 startet diese Woche eine der am heißesten erwarteten Kultfortsetzungen des Jahres. Auf der Pressetour des Films erzählte Hollywood-Star Meryl Streep nun, wie sie ihr Gehalt für den ersten Film verdoppelte.

Nach 20 Jahren ist es endlich so weit, denn die Fortsetzung zu einem der größten Kultfilme der 2000er Jahre, Der Teufel trägt Prada 2, ist am 30. April endlich in den Kinos gestartet. Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci und natürlich Meryl Streep kehren allesamt in ihren Paraderollen zurück. Der erste Film war ein absoluter Hit, und dessen war Meryl Streep sich bereits im Voraus bewusst, wie sie jetzt in einem Interview mitteilte.

Streep ahnte den Erfolg von Der Teufel trägt Prada im Voraus

Wie Variety berichtet, erzählte Streep in der US-amerikanischen Fernsehsendung Today zusammen mit ihren Kolleginnen Hathaway und Blunt, wie sie vor 20 Jahren das Angebot bekam, Miranda Priestly in Der Teufel trägt Prada zu verkörpern. Jetzt hat sich jedoch herausgestellt, dass sie damals das Angebot zunächst abgelehnt und nach dem doppelten Gehalt gefragt hat, was ihr augenblicklich zugesagt wurde.

Ich bin 56 Jahre alt – ich habe so lange gebraucht, um zu begreifen, dass ich das machen könnte! Ich war mir sicher. Ich war mir sicher, dass es ein Hit werden würde. Und ich hatte das Gefühl, dass sie mich brauchten. Und ich wollte es, aber wenn sie das nicht wollten, war das für mich in Ordnung. Denn ich bin alt – ich bin 56, ich war bereit, in Rente zu gehen.

Wie die Fortsetzung letzten Endes geworden ist, könnt ihr in unserem Film-Check nachlesen.

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In welchen Filmen könnt ihr Anne Hathaway als Nächstes sehen?

Meryl Streeps Co-Star Anne Hathaway hat dieses Jahr ein enorm volles Jahr. Nach Der Teufel trägt Prada 2 werden noch vier weitere Filme mit ihr in den Kinos folgen. Im Mai wird sie in Mother Mary zu sehen sein, im Juli in Nolans Die Odyssee, im August in neuen Film des It Follows-Regisseurs The End of Oak Street.

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Zu guter Letzt spielt sie auch noch die Hauptrolle in der neuen Colleen Hoover-Verfilmung Verity, die ab Oktober in den deutschen Kinos zu sehen sein wird. Meryl Streep hingegen wird Ende des Jahres ihre nächste ganz große Rolle antreten: In Greta Gerwigs Narnia-Verfilmung für Netflix soll sie Löwe Aslan ihre Stimme leihen.