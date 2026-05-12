Meryl Streep über ihre schwierigste Szene mit Clint Eastwood im Jahr 1995: „Sie haben das beim Schnitt des Films elegant gelöst“

Als Regisseur setzt Clint Eastwood auf Authentizität. Er legte daher besonders viel Wert auf den Schnitt von Die Brücken am Fluss, was laut Meryl Streep auch einer schwierigen Streitszene zugute kam.

Clint Eastwood (Gran Torino, Million Dollar Baby) und Meryl Streep (Der Teufel trägt Prada, Die Eiserne Lady) standen 1995 für das Liebesdrama Die Brücken am Fluß gemeinsam vor der Kamera. Dabei hatte Eastwood als Regisseur genaue Vorstellungen von seinem Film: Er wollte durch kontrollierte Mimik und genauen Schnitt einen authentischen emotionalen Eindruck bewirken.

Als Regisseur brachte Clint Eastwood eine klare Vision mit

Erst kürzlich wies Espinof auf eine Besonderheit von Die Brücken am Fluss mit Meryl Streep und Clint Eastwood hin. Letzterer war als Hauptdarsteller und Regisseur tätig. Der Film erzählt von einer kurzen, aber intensiven Liebesbeziehung zwischen der Hausfrau Francesca Johnson und dem Fotografen Robert Kincaid.

Dramatischer Höhepunkt des Films ist ein Streit in Francescas Küche. Meryl Streep beschrieb in einem Making-of des Films später:

Die Streitszene in der Küche war der Moment, in dem Francesca die Grenzen dieses Traums bewusst werden. Am nächsten Morgen wird ihr klar, dass es vorbei ist. Es ist eine großartige Szene, und es ist jene, in der Clint als Schauspieler keine Angst hatte, mit dem nötigen emotionalen Engagement bis zum Äußersten zu gehen.

Sie führte aus:

Er hat eine sehr, sehr klare Vorstellung davon, wie viel Ausdruck in seinem Gesicht nötig ist, um die Geschichte zu erzählen, und wie weit er dabei gehen will. Bei der Bearbeitung des Films haben sie eine elegante Lösung gefunden, um dies herauszuarbeiten.

Dabei ging es weniger um technische Veränderungen im Schneideraum, sondern vielmehr um die Auswahl der verwendeten Kameraeinstellungen.

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Durch diese Methode erzeugte Eastwood Authentizität

Eastwood bevorzugte für Die Brücken am Fluss spontane, oft eher unfertig wirkende Reaktionen vor der Kamera, die authentischer wirkten. Letztlich sah das Publikum keine technisch überarbeitete, sondern vielmehr eine gekürzte Fassung der Filmausschnitte. Hierdurch wirkte das Schauspiel beider Darsteller:innen subtiler und echter.

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Auch ansonsten bemühte sich Eastwood um Glaubwürdigkeit: So wurden die Szenen zwischen ihm und Meryl Streep in chronologischer Reihenfolge gedreht. Dies ermöglichte den Hauptdarsteller:innen, einander genauso langsam kennenzulernen wie ihre Figuren.