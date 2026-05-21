Michael Bay dreht neuen Kriegsfilm mit US-Militär – über einen amerikanischen Einsatz, der gerade erst stattgefunden hat

Vier Jahre nach seinem letzten Action-Blockbuster hat Michael Bay sein nächstes Regieprojekt gefunden. Es handelt sich um einen Kriegsfilm nach wahrer Geschichte.

Michael Bay ist einer der größten Blockbuster-Virtuosen im Action-Bereich und dennoch hat er sich in den vergangenen Jahren sehr rar gemacht. Bekannt ist er vor allem für brachiale Krawallorgien wie Transformers. Zuletzt brachte er die furios in Szene gesetzte Non-Stop-Verfolgungsjagd Ambulance auf die große Leinwand.

Das ist inzwischen vier Jahre her. Seitdem wurde Bay mit verschiedenen Projekten in Verbindung gebracht. Keines davon hat sich materialisiert. Jetzt scheint er aber seinen Nachfolgefilm gefunden zu haben: Mit Operation Epic Fury verfilmt er einen echten Militäreinsatz, der erst im April dieses Jahres stattgefunden hat.

Operation Epic Fury: Michael Bay schließt sich für Kriegsfilm wieder mit 13 Hours-Team und US-Militär zusammen

Wie Deadline in Erfahrung gebracht hat, wird der Kriegsfilm unter dem Dach von Universal Pictures auf die Beine gestellt. Der Film basiert auf einer Rettungsmission von zwei US-amerikanischen Piloten, deren F-15E Strike Eagle im Zuge der sogenannten Operation Epic Fury (auf Deutsch: Operation epischer Zorn) abgeschossen wurde.

Im April wurde eine großangelegte Rettungsaktion im iranischen Zagros-Gebirge gestartet, die weltweit für Aufsehen sorgte. Mitchell Zuckoff, seines Zeichens Professor für Kommunikationswissenschaften an der Boston University, schreibt aktuell ein Buch darüber, das 2027 erscheint und als Grundlage des Films dient.

Operation Epic Fury markiert somit das zweite Mal nach 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, dass Bay eine von Zuckoffs Recherchen verfilmt. Im Zuge der Adaption schließt er sich zudem erneut mit Scott Gardenhour und Erwin Stoff zusammen, die bei 13 Hours als Produzenten an Bord waren – genauso wie mit dem US-Militär.

In einem Statement gegenüber Deadline sagt Bay:



In meiner 30-jährigen Karriere habe ich eine großartige Zusammenarbeit mit dem Kriegsministerium und den hervorragenden Mitgliedern des US-Militärs erlebt. In meinem Film 13 Hours reagierte niemand auf den Hilferuf. Dieser Film handelt von all jenen, die bei einer der komplexesten, kompliziertesten und risikoreichsten Rettungsmissionen der jüngeren Geschichte dem Ruf zur Hilfe folgten. Er würdigt den wahren Heldenmut und die unerschütterliche Hingabe unserer Soldaten.

Bay gilt in Hollywood als der Blockbuster-Regisseur mit der engsten Beziehung zum US-Militär – eine Nähe, die durchaus umstritten ist. Seit dem 1996 erschienenen The Rock arbeitet er regelmäßig mit den US-Streitkräften zusammen, sowohl bei Kriegsfilmen wie Pearl Harbor als auch bei Sci-Fi-Krachern wie Armageddon.

Wie Deadline schreibt, wurden Bay in der Vergangenheit umfangreiche Ressourcen zur Verfügung gestellt, um eine "authentische Darstellung des US-Militärs" zu gewährleisten. Diese authentische Darstellung wird in der Rezeption der Filme oft auch als Propaganda und Verklärung wahrgenommen und scharf kritisiert.

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Die Ankündigung von Operation Epic Fury schließt sich einer Reihe von hochbudgetierten Kriegsfilmen an, die sich aktuell in Entwicklung befinden. Yellowstone-Schöpfer Taylor Sheridan schreibt einen Call of Duty-Film für Regisseur Peter Berg und Mission: Impossible-Veteran Christopher McQuarrie will Battlefield ins Kino bringen.

Neuer Kriegsfilm-Blockbuster von Michael Bay: Wann startet Operation Epic Fury im Kino?

Universal hat bislang kein Startdatum für den neuen Kriegsfilm von Michael Bay bekannt gegeben. Wir gehen davon aus, dass der Operation Epic Fury frühestens 2028, wenn nicht sogar erst 2029 ins Kino kommt. Zuerst erscheint Zuckoffs Buch.