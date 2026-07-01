Michael Byrne ist tot: Er spielte einen legendären Harry Potter-Zauberer und einen Indiana Jones-Bösewicht

Der britische Schauspieler Michael Byrne ist tot. Bekannt war er vor allem als Nebendarsteller in namhaften Produktionen wie Harry Potter und Indiana Jones. Zudem stand er viele Jahre auf der Bühne.

Wie der Hollywood Reporter übereinstimmend mit anderen Branchenseiten berichtet, ist der britische Schauspieler Michael Byrne am 20. Juni 2026 im Alter von 82 Jahren gestorben. Obwohl Byrne nie der große Leading Man im Filmgeschäft war, galt er über mehrere Dekaden hinweg als eine feste Konstante vor der Kamera.

Als Charakterdarsteller tauchte er oft in markanten Nebenrollen auf, etwa im dritten Indy-Abenteuer als Nazi-Offizier Ernst Vogel, der titelgebenden Archäologen rund um den Globus jagt. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug markiert bis heute Byrnes populärsten Auftritt auf der großen Leinwand, doch er war lange nicht sein einziger.

Michael Byrnes Karriere: Von Kriegsfilmen und Indiana Jones zu James Bond und Harry Potter

Michael Byrne wurde am 7. November 1943 in London geboren und stand ab den 1960er Jahren auf der Bühne. Am National Theatre spielte er mit Größen wie Laurence Olivier und Maggie Smith. Gleichzeitig positionierte er sich in Film und Fernsehen und übernahm laut seinem Personeneintrag in der Datenbank IMDb 170 Rollen.

Besetzt wurde Byrne, wenn es um Offiziere und Kommissare ging. Er spielte Richter, Aristokraten und Geheimdienstmitarbeiter – Rollen, mit denen eine gewisse Autorität und etwas Kühles einhergehen. So tauchte er etwa in vielen Kriegsfilmen wie Der Adler ist gelandet, Die Brücke von Arnheim und Der Wilde Haufen von Navarone auf.

Ikonische Franchises, in denen er neben Indiana Jones zu sehen war, sind Harry Potter und James Bond. Während er in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 die alte Version des dunklen Zauberers Gellert Grindelwald verkörperte, schlüpfte er in James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie in die Rolle von Admiral Kelly.

Zahlreiche Auftritte in Filme, Serien und Theater: Michael Byrne war ein Schauspieler durch und durch

Weitere namhafte Filme sind Braveheart, in dem er Lord Smythe mimte, und Gangs of New York, in dem er den Zeitungsverleger Horace Greeley zum Leben erweckte. Denkwürdig war zudem seine Darbietung als jüdischer KZ-Überlebender in Der Musterschüler, der zur Festnahme eines Nazi-Kriegsverbrechers beiträgt.

Über sechs Dekaden lang folgte Byrne seiner Profession und Leidenschaft. Nachdem er sich bereits 2019 von der Bühne zurückgezogen hatte, war er in den vergangenen Jahren vor allem in Serien zu sehen. Die IMDb listet zudem ein abgedrehtes, aber noch nicht veröffentlichtes Projekt: Die Horror-Komödie Bjorn of the Dead.

