Michael Caine, 93, hat seine Stimme verkauft: KI-Version von ihm liest jetzt Die Odyssee

Es ist absurd: Während Christopher Nolan mit Die Odyssee ein analoges Epos ins Kino bringt, erscheint eine neue Hörbuchfassung der Vorlage mit der KI-Stimme von Michael Caine.

Die Odyssee rückt näher und verspricht, ein ganz besonderes Fest analoger Cinephilie zu werden. Regisseur Christopher Nolan hat den Fantasy-Blockbuster komplett auf IMAX 70mm gedreht und dafür jede Hürde auf sich genommen. Es mussten sogar völlig neue Kameras hergestellt werden, um die Dreharbeiten zu bewältigen.

Seit Jahren setzt sich Nolan dafür ein, das Handwerk des Filmemachens in all seinen Facetten sichtbar zu machen. Und dann kommt ein Softwareunternehmen um die Ecke, um pünktlich zum Kinostart von Die Odyssee eine neue Hörbuchadaption der Vorlage herauszubringen – mit der KI-Stimme von Michael Caine.

Vor dem neuen Christopher Nolan-Film: Michael Caines KI-Stimme liest Die Odyssee als Hörbuch vor

Bereits im November 2025 hat sich Caine mit ElevenLabs zusammengeschlossen, um seine Stimme zu klonen, die nun als Teil des KI-Angebots des Unternehmens genutzt werden kann. Wie der Hollywood Reporter berichtet, steht das erste große Projekt fest: ein 13-stündiges Hörbuch, das auf Homers Die Odyssee basiert.

Der Cast des Hörbuchs besteht ausschließlich aus KI-Stimmen. Auch die Soundeffekte und die Musik wurden mit KI-Tools erstellt. Sechs Wochen soll die Produktion gedauert haben. Veröffentlicht wurde das Hörbuch kostenlos und in voller Länge auf der ElevenReader-App. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer anschauen.

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In den sozialen Medien stößt das Projekt auf wenig Gegenliebe. So verlockend sich die Vorstellung anhört, Homers Odyssee von Michael Caine vorgelesen zu bekommen – niemand dürfte auf 13 Stunden KI-Slop gewartet haben, der dann auch noch versucht, sich ohne direkte Verbindung an Nolans neuen Blockbuster dranzuhängen.

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Es gibt sicherlich genügend Künstler:innen, die sich über die Maßen freuen würden, eine neue Version der Odyssee mit ihrer eigenen, echten Stimme einzusprechen. Und wenn man Nolan/Caine will, gibt es acht exzellente Filme, die man sich anschauen kann, von der Batman-Trilogie bis zu Sci-Fi-Krachern wie Inception und Tenet.

Alle Nolan-Filme, in denen Michael Caine mitspielt:

Nolan selbst hat sich vor drei Jahren im Interview mit dem Tech-Magazin Wired zu seiner Einstellung gegenüber KI geäußert und auf die Gefahren aufmerksam gemacht. Besonders kritisch sieht er es, wenn der Mensch beginnt, Verantwortung abzugeben. Vielmehr müsse der Fokus darauf liegen, KI verantwortungsvoll als Werkzeug zu nutzen.

Nolan führte seinen Gedanken wie folgt aus:

Ich bin der Meinung, dass KI für uns nach wie vor ein sehr wirkungsvolles Werkzeug sein kann. Da bin ich optimistisch. Das bin ich wirklich. Aber wir müssen sie als Werkzeug betrachten. Derjenige, der sie einsetzt, muss weiterhin die Verantwortung für den Einsatz dieses Werkzeugs tragen. Wenn wir der KI den Status eines Menschen zuerkennen, so wie wir es irgendwann rechtlich auch mit Unternehmen getan haben, dann ja, dann werden wir enorme Probleme bekommen.

Wann startet Christopher Nolans Die Odyssee im Kino?

Ab dem 16. Juli 2026 könnt ihr euch Die Odyssee auf der großen Leinwand anschauen. Michael Caine gehört zwar nicht zum Cast, da er sich vor drei Jahren in den Ruhestand verabschiedet hat. Dafür sind Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Charlize Theron und Robert Pattinson am Start.