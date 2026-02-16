"Es hat einfach nicht funktioniert": Michael Caine bedauert noch immer, dass dieser Thriller aus den 90ern zum riesigen Flop wurde

Vermutlich fallen euch auf Anhieb mehrere Top-Filme mit Michael Caine ein. Ein Thriller aus den 90er Jahren scheiterte jedoch, was der Schauspieler noch Jahre später bedauert.

Dass Michael Caine ein brillanter Schauspieler ist, weiß nicht nur sein Regisseur Christopher Nolan, der ihn für seine Batman-Filme, aber auch The Prestige oder Interstellar vor der Kamera wollte. Doch selbst ein Hochkaräter wie er muss sich manchmal geschlagen geben, wenn man einen Flop an der Hand hat.

Das tut manchmal gar nicht weh. Caine ist der Erste, der zugibt, dass ihm Der weiße Hai 4 - Die Abrechnung nichts bedeutete. Aber manchmal denkt man noch 30 Jahre später über Projekte nach, die eigentlich eine positivere Reaktion verdient hätten.

Schauspiellegende Michael Caine bedauert Thriller-Flop Blood & Wine von 1996

Viele von euch haben vermutlich nie von Blood & Wine gehört. Dabei hatte der Thriller von Bob Rafelson alle Zutaten für einen ausgegorenen Hit seiner Zeit. Superstar Jack Nicholson spielt darin den finanziell strauchelnden Weinhändler Alex Gates, der bei einem ambitionierten Raub eine wertvolle Halskette ergattern will. Dabei arbeitet er mit einem von Michael Caine gespielten Meisterdieb namens Victor Spansky zusammen. Doch der Heist läuft schief und die ganze Angelegenheit eskaliert in einem Chaos aus Gier und Verzweiflung.

Laut The Numbers lief Blood & Wine an der Kinokasse genauso mies wie der geplante Raub im Film. Nur 1,1 Millionen US-Dollar Einnahmen bei einem geschätzten Budget von etwa 26 Millionen Dollar. Das tut weh. Vor allem weil Caine heute davon überzeugt ist, keinen schlechten Film abgeliefert zu haben.

Eine weitere Person, die das glaubte, war der berühmte Filmkritiker Roger Ebert, mit dem Michael Caine sich Jahre später zusammensetzte und über Blood & Wine sprach (via Far Out Magazine ). Dabei meinte der Schauspieler über seinen "wundervollen Film" Folgendes: "Ich fragte jemanden, was seiner Meinung nach falsch [am Film] sei. Er sagte: 'Es gab niemanden, mit dem man mitfiebern konnte. Alle waren Arschlöcher', sagte er."



Und während sich beide Filmkenner einig waren, dass Blood & Wine trotzdem mehr Aufmerksamkeit verdient gehabt hätte, gab Caine unumwunden zu: "Es hat einfach nicht funktioniert, oder?" Hätten sie ein paar Jahre gewartet, dann hätten Breaking Bad-Fans und andere Antiheld-Enthusiasten ihnen vielleicht aus den Händen gefressen.

Kann man Blood & Wine irgendwo streamen?

Nein! Die ultimative Demütigung besteht darin, dass man Michael Caines vergessenen Thriller Blood & Wine heute nicht mal streamen kann. Weder in einer Flatrate noch als Leih- oder Kauftitel. Man muss tatsächlich auf die DVD von Concorde zurückgreifen, denn es gibt nicht mal eine Blu-ray von dem Film.

