Michael J. Fox feiert Schauspiel-Comeback in Harrison Ford-Serie: Dieses Video rührt nicht nur Fans zu Tränen

Der seit Jahrzehnten an Parkinson leidende Schauspieler Michael J. Fox hat an der Seite von Harrison Ford einen starken Auftritt im Staffel 3-Start der Serie Shrinking hingelegt, wo seine Erkrankung thematisiert wird.

Diese Woche ist die tragikomische Serie Shrinking über eine Gruppe Psychotherapeuten und ihre Familien und Freunde bei Apple TV zurückgekehrt. Die Hauptrollen dort spielen Jason Segel (How I Met Your Mother) und Harrison Ford (Indiana Jones). Gleich Folge 1 hielt außerdem einen berührenden Auftritt von Michael J. Fox bereit, der aus gesundheitlichen Gründen in den letzten Jahren der Schauspielerei nicht mehr so wie früher nachgehen konnte.

Michael J. Fox stößt trotz Parkinson an der Seite von Harrison Ford zu Shrinking

Michael J. Fox wurde in den 80er Jahren durch seine Rolle als Marty McFly in der Zurück in die Zukunft-Trilogie sowie Filmen wie Teen Wolf und The Frighteners ein Star. 1998 machte der Schauspieler allerdings seine 1991 diagnostizierte, fortschreitende Parkinson-Erkrankung öffentlich. Er gründete die The Michael J. Fox Foundation, um Betroffenen zu helfen und die Suche nach einem Heilmittel zu fördern.

Die bislang unheilbare Erkrankung verursacht den fortschreitenden Verlust von Nervenzellen im Gehirn, womit beispielsweise Muskelstarre und Hand-Zittern einhergehen. Diese Bewegungseinschränkungen schränkten auch die Rollenauswahl von Michael J. Fox in den letzten Jahrzehnten ein, obwohl er mit Gastauftritten weiter aktiv blieb (in Zoomania 2 sprach er 2025 einen Fuchs, sein letzter TV-Auftritt erfolgte 2020 in Staffel 4 von The Good Fight). Die Serie Shrinking holte Fox nun in Staffel 3 nach sechs Jahren Schauspiel-Pause als Parkinson-Patienten vor die Kamera zurück.



Schaut hier die Szene mit Michael J. Fox und Harrison Ford in Shrinking Staffel 3

In der Serie Shrinking erkrankt der Psychotherapeut Paul (Harrison Ford) an Parkinson und muss auch in Staffel 3 weiter mit den Symptomen umgehen lernen. Gleich zu Beginn der neuen Staffel trifft er im Wartezimmer einen Patienten, bei dem die Erkrankung schon weiter fortgeschritten ist: Gerry (Michael J. Fox) erzählt ihm von späteren Begleiterscheinungen wie Halluzinationen. Die zwei Männer tauschen sich zu den Einschränkungen aus, bestärken sich im Durchhaltevermögen und schließen mit einem innbrünstigen "F*** Parkinson!".

Das kurze Behind-the-Scenes-Video zeigt, dass selbst der gestandene 83-jährige Star Harrison Ford vom 64-jährigen Michael J. Fox über die Krankheit und Darstellung von Parkinson noch etwas lernen kann. Zugleich will Shrinking Parkinson und den Umgang damit sichtbar machen. Statt Zeitreisende und Lassoschwinger warten hier also Alltagshelden. Fox zeigte sich von Fords authentischer Darstellung "zu Tränen gerührt".

Mit der überzeugenden Mischung aus warmherzigem Humor und berührenden Momenten hat sich die (im Tonfall mit Ted Lasso vergleichbare) Serie Shrinking von Jason Segel, Brett Goldstein und Bill Lawrence (Scrubs) für Serienfans sowieso längst zu einem Geheimtipp unter den besten Serien der letzten Jahre aufgeschwungen. Der starke Start von Staffel 3 samt Auftritt von Michael J. Fox am Anfang und am Ende der Episode untermauert nur den Status einer Erzählung, die man gerade nicht verpassen sollte.

Staffel 3 von Shrinking umfasst 12 Folgen und streamt seit dem 28. Januar 2026 noch bis Mitte April. Jeden Mittwoch gibt es bei Apple TV eine neue Episode.

