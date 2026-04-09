Michael J. Fox hat den Fernseher angeschaltet und seine eigene Todesnachricht gesehen: So reagiert er auf die TV-Panne

Zurück in die Zukunft-Star Michael J. Fox bekam gestern viele besorgte Nachrichten. Grund war ein Video des US-Senders CNN, das fälschlicherweise dessen Tod erklärte.

"Wie reagiert man, wenn man den Fernseher anschaltet und CNN über deinen Tod berichtet?", hat Michael J. Fox kürzlich in einem Post auf Thread als Frage an seine Fans gerichtet. Diese Frage ist jedoch leider nicht theoretisch, sondern ist dem Zurück in die Zukunft-Star genau das gestern passiert. Eine unglaubliche TV-Panne löste nicht nur bei dem Schauspieler, sondern auch bei seinen Fans eine Welle des Schocks aus.

CNN veröffentlicht Tribut-Video zu Michael J. Fox – und löst damit komplette Verwirrung aus

Am Mittwoch, den 8. April 2026 hat CNN ein Video geteilt, das den Titel "Remembering the life of actor Michael J. Fox" (Auf Deutsch: "Wir erinnern uns an das Leben des Schauspielers Michael J. Fox") trug, wie Entertainment Weekly berichtet. Das Video umfasste Interviews mit dem Zurück in die Zukunft-Star, Ausschnitte aus dessen größten Filmen und Serien sowie einen Abriss seines Kampfes mit Parkinson. Das Video wurde auf mehreren Kanälen, die zum US-Sender gehören, geteilt.

Unter Fans des Schauspielers löste das Video innerhalb kürzester Zeit Entsetzen und Angst aus, dass Fox gestorben sein könnte. Der Zurück in Zukunft-Star meldete sich wenige Stunden später selbst bei Thread zu Wort und reagierte in einem umfangreichen Post auf die absurde Situation – und beteuerte, dass es ihm gut gehe.

Wie reagiert man, wenn man den Fernseher anschaltet und CNN über deinen Tod berichtet? Du ... A) Schaltest zu MSNBC, oder wie auch immer die sich heute nennen, B) Schüttest brühheißes Wasser auf deinen Schoß und wenn es wehtut, weißt du, dass es dir gut geht, C) Rufst deine Frau an, hoffentlich ist sie besorgt, aber besänftigend, D) Entspannst dich, das machen die einmal im Jahr, E) Fragst dich selbst, was zur Hölle?

Ich dachte die Welt würde enden, aber anscheinend bin das nur ich und mir geht's gut. In Liebe, Mike.

Michael J. Fox-Video wurde von CNN gelöscht

Wie Entertainment Weekly weiter schreibt, wurde das Video daraufhin auf sämtlichen Kanälen von CNN gelöscht. Ein Sprecher erklärte gegenüber dem Branchenmagazin, dass der Post eine Panne gewesen sei:

Das Paket wurde fälschlicherweise veröffentlicht, wir haben es von unseren Plattformen entfernt und entschuldigen uns bei Michael J. Fox und seiner Familie.

Michael J. Fox wurde 1991 mit Parkinson diagnostiziert, 1998 machte er seine Krankheit öffentlich. Zuletzt war Fox unter anderem in der Apple TV-Serie Shrinking an der Seite von Harrison Ford zu sehen und lieh der Rolle Michael J. The Fox im Fantasy-Abenteuer Zoomania 2 seine Stimme.