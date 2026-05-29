Michael Jackson und (!) Madonna wollten dieselbe legendäre Fantasy-Rolle spielen: Sie verloren beide gegen Robin Williams

Zwei Pop-Ikonen, eine Rolle, keine Besetzung. Weder Michael Jackson noch Madonna konnten diesen Filmemacher von sich überzeugen.

Dass Michael Jackson und Madonna einiges gemeinsam haben, ist weit bekannt. Immerhin haben sie die Titel “King of Pop” und “Queen of Pop” nicht umsonst bekommen. Und während beide absolute Ikonen der Musik geworden sind, haben sie außerdem versucht, im Filmgeschäft Fuß zu fassen – allerdings weitaus weniger erfolgreich. In einem Fall wollten sie sogar dieselbe Rolle übernehmen.

Weder Michael Jackson noch Madonna kamen für Peter Pan auch nur annähernd in Frage

In den späten 80ern waren beide Stars bereits zu Ikonen aufgestiegen. Im Filmbusiness hatten sie es dennoch nicht leicht. Während Madonna einige Rollen bekam, ohne wirklich einen Hit zu landen, hatte Michael nicht einmal eine Chance gehabt. Dennoch waren beide am selben Film interessiert – und sogar an derselben Rolle: Peter Pan.

Zu dieser Zeit hatte Dodi Fayed laut dem Far Out Magazine die Rechte an einer Peter Pan-Realverfilmung, welche er an TriStar Pictures verkaufte. So war es am Ende Steven Spielberg, der den Film mit dem Titel Hook 1992 umsetzte. Und Spielberg dachte sogar einige Jahre zuvor selbst darüber nach, den Film zu einem Musical zu machen.

Letztendlich war er sich mit Fayed einig, dass Jackson und Madonna jedoch nicht einmal in die Nähe des Films kommen sollte. Fayed sagte laut Far Out dazu bereits 1988:

Als mir gesagt wurde, dass Madonna Peter Pan spielen wollte, habe ich gelacht. Ich habe einfach daran gezweifelt, dass irgendwer sie in ein paar Jahren überhaupt noch kennen würde. Ich würde auch Michael Jackson nicht besetzen, weil ich glaube, dass er eine echte Gefahr ist. Er wird in ein paar Jahren nicht mehr wichtig sein.

Was die Bedeutung der Pop-Ikonen angeht, hat sich Fayed definitiv geirrt. Allerdings war die Entscheidung, die beiden Musikstars aus dem Film rauszuhalten, sicherlich nicht die falsche. Denn Hook war mit Robin Williams perfekt besetzt und wurde nicht zuletzt dank ihm einer der schönsten Filme seiner Zeit.

Die Vorwürfe gegen Michael Jackson hätten den Film stark überschattet

Wieso Madonna in diesem Film mitspielen wollte, ist unklar. Bei Michael sieht die Sache etwas anders aus. Immerhin ist bekannt, dass er großer Fan von Peter Pan war. Sein eigenes Grundstück hat er sogar Neverland-Ranch genannt. Mehr über Michael Jackson gab es gerade im Biopic Michael im Kino zu sehen.

Was der Film allerdings verschweigt, sind die zahlreichen Anschuldigungen wegen Kindesmisshandlung gegen Michael Jackson. Hier wiegt die Entscheidung, Jackson nicht zu besetzen, aus heutiger Sicht am schwersten und wichtigsten. Mehr über die Missbrauchsvorwürfe erfahrt ihr, anders als im Kinofilm, beispielsweise ungeschönt in der Doku Leaving Neverland.

Mehr dazu: Nach dem Erfolg des Biopics beleuchtet eine Netflixserie den verschwiegenden Skandal um Michael Jackson

Hook wurde letztlich trotzdem einer der umstrittensten Filme in Steven Spielbergs Karriere. Auch wenn er an den Kinokassen ausreichend erfolgreich war und heute eine gewisse Fanbase aus nostalgischen Kindern der 90er hat, gilt er als ein seltener Spielberg-Fehlgriff.