Michael Jacksons Neffe hat Jahre gebraucht, um seinen Onkel spielen zu können: "Es gab eine lange Liste von Dingen, die ich getan habe"

Jaafar Jackson wirkt wie die natürliche Wahl, um Michael Jackson in dessen Biopic Michael zu spielen. Für den aufstrebenden Star bedeutete die Rolle dennoch viel Hingabe.

Jaafar Jacksons allererste Hauptrolle ist eine, um die sich sicher viele gerissen hätten: Er stellt seinen Onkel Michael Jackson im Biopic Michael dar, das kürzlich im Kino startete. Der Neffe des King of Pop befindet sich in einer Ausnahmesituation. Nur selten werden Megastars in ihren Biopics von nahen Verwandten gespielt. Das bringt ordentlich Druck mit sich, nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit, sondern auch gegenüber der Familie.

Jaafar Jackson zehrte von den eigenen Erinnerungen an Michael Jackson

Es ist eine sehr persönliche Rolle für Jaafar Jackson, immerhin kannte er Michael Jackson aus seiner Kindheit. Wie er vor wenigen Wochen in einem Interview mit der Vogue erzählte, reichten die Erinnerungen allein jedoch bei Weitem nicht aus, um die kontroverse Musiklegende vor der Kamera zu verkörpern. Besonders dessen jungen Jahre blieben ihm logischerweise verwehrt.

Mir war es wichtig, ganz von vorne anzufangen, bei den Anfängen der Jackson 5, und sicherzustellen, dass ich Michaels Sichtweise von den frühen Tagen bis ins Erwachsenenalter verstand.

Zwei Jahre lang beschäftigte sich Jackson mit der Rolle und Identität seines Onkels. Dazu gehörten eine aufwändige Recherche und jede Menge Tanz- und Gesangstraining.

Es gab eine lange Liste von Dingen, die ich getan habe, um mich auf den Dreh vorzubereiten. Es war eine umfangreiche Vorbereitungsarbeit, die damit begann, zahlreiche Archivvideos zu analysieren, seine Musik zu hören und mich intensiv mit seinen persönlichen Schriften auseinanderzusetzen.

Jaafar Jackson sprach mit Menschen, die Michael Jackson persönlich kannten

Zu seinem Glück konnte Jaafar Jackson zusätzlich auf persönliche Kontakte von Michael Jackson zurückgreifen. So waren Rich und Tone Talauega bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Die beiden waren nämlich für die Choreographie bei der History-Tour von 1996 bis 1997 verantwortlich.

Neben den Tanzmoves und dem Gesang gehörten auch Michael Jacksons Outfits zu seiner Performance. Kostümdesignerin Marci Rodgers bot Jackson Zugang zu den Originaloutfits des King of Pop. Für Jaafar eine besondere Ehre.

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Es ist eindeutig, dass für den jungen Schauspieler sehr viel Herzblut in seine erste Rolle auf der großen Leinwand geflossen ist. Die Früchte seiner Arbeit sind seit dem 22. April 2026 auch bei uns im Kino zu sehen.