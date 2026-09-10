Wer war Michaela Faber in LOL Next? Die Widmung am Ende erklärt

Wer sich bei Amazons Last One Laughing-Ableger LOL Next fragt, wer Michaela Faber war, an die der Abspann der 1. Staffel erinnert, erhält hier Antworten zur Widmung.

Nach vier Folgen ist LOL Next als Amazons Spin-off von LOL: Last One Laughing schon wieder zu Ende und der Gewinner steht fest. Die Zukunft der neuen Show wurde bereits mit einer bestellten 2. Staffel gesichert. Die Abschiedsworte der Comedyserie an Michaela Faber haben abseits des humorvollen Tons der Sendung hingegen einen traurigen Hintergrund.



LOL Next: Wer war Michaela Faber?

Am Ende der 4. Episode von LOL Next erscheinen folgende Worte im Abspann: "In liebevoller Erinnerung an Michaela Faber". Wie Moviepilot von Constantin Entertainment bestätigt wurde, handelt es sich dabei um die Widmung für eine leider verstorbene Person. Michaela Faber war eine Grafikdesignerin, die mit allen Grafiken bezüglich der Spieletechnik (z.B. Spielstand) von LOL zu tun hatte.

Natürlich sind bei einer Show wie LOL oder LOL Next vor allem die 10 Teilnehmenden sowie die jeweiligen Moderator:innen Michael Herbig und Hazel Brugger vor der Kamera präsent. Doch die Einrichtung des Studios, in das die sechs bis vier Stunden mit Lachverbot belegten Stars gesperrt werden, oder eben die von Michaela Faber mitgestalteten bunten Elemente, die den Spielablauf auflockern, sind ebenfalls wichtig, um ein spaßiges Gesamtergebnis zu gewährleisten.

Trotzdem fragen sich vermutlich die wenigsten Zuschauenden, wer beispielsweise die comicähnlichen Bilder entworfen hat, mit denen die Comedy-Talente sich selber rausbuzzern, wenn die Mundwinkel doch gezuckt haben. Dass LOL Next hier einen Namen im Hintergrund würdigt, weil Michaela Faber einen wichtigen Anteil zum Design der Show beigetragen hat, können wir der Serie bei Amazon also nur zugutehalten.

Podcast mit LOL Next: Die 15 besten Serien im September bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im September, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im September umfassen neben dem Spin-off zum Amazon-Hit Reacher und dem nächsten Killer-Kapitel aus der Netflix-Anthologie Monster auch das Babylon Berlin-Finale sowie die Rückkehr ins Outlander-Universum und einen Endzeit-Thriller mit Vampiren.