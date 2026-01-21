Mickey Rourke lehnte eine geniale Tarantino-Rolle ab und bereut es bis heute: "Ich habe nicht einmal das Drehbuch gelesen"

Mickey Rourke hat in seiner Karriere ein paar ziemlich starke Rollen ausgeschlagen – vor allem seine Abfuhr für Quentin Tarantino bereut er heute sehr.

Oft ärgern sich Schauspielende hinterher, wenn sie eine Rolle abgelehnt haben, die später zum großen Erfolg wurde. Auch Mickey Rourke gehört dazu und er hat vielleicht noch mehr zu bereuen als die meisten anderen. Während der 1980er Jahre wurde er zum Star und als Ausnahmetalent gefeiert. Doch der Erfolg brachte ihm auch ein großes Ego ein. Er traf viele Entscheidungen, die ihn bis heute verfolgen.

Mickey Rourke gab nicht nur Quentin Tarantino für Pulp Fiction eine Abfuhr

Nach seinem ersten Höhenflug mit American Diner und Rumble Fish spielte Mickey Rourke nicht gerade in den großen Prestige-Projekten mit. Und das, obwohl ihm entsprechende Rollen angeboten wurden. In einem Interview mit der Daily Mail teilte er bereits 2009 einige seiner größten Fehlentscheidungen mit.

So lehnte er zum Beispiel Rollen für Die Unbestechlichen und Das Schweigen der Lämmer ab. Dustin Hoffman wollte ihn für Rain Man, doch Rourke erwiderte nicht einmal den Anruf. Diese Reihe an Absagen erreichte ihren Höhepunkt, als er auch das Angebot von Quentin Tarantino für Pulp Fiction ablehnte:

Ich glaube, es war für Pulp Fiction, die Rolle, die Bruce Willis spielte. Ich habe nicht einmal das Drehbuch gelesen.

Die Arroganz dieser Zeit bereut er heute, obwohl er versteht, wie es dazu kam. Während seine Karriere steil bergauf ging, dachte er keine Sekunde darüber nach, dass diese Zeit irgendwann enden könnte. Stattdessen gab er sein Geld mit vollen Händen aus und hielt sich für unbesiegbar:



Man glaubt nicht, dass es zu Ende geht, und wenn es dann passiert, ist es wirklich beängstigend. Ich habe alles verloren: mein Haus, meine Karriere, meine Frau. Mein Leben war ein Katastrophengebiet.

Mittlerweile konnte Rourke sich zurückkämpfen und trotz vieler Fehlentscheidungen ist seine Filmografie beachtlich. Insbesondere 2008 konnte er mit The Wrestler eine breite Palette von Preisen einsammeln und seine Karriere zu neuen Höhen aufschwingen lassen.

Dieser Artikel erschien erstmals 2024 bei Moviepilot und wir haben ihn für euch aktualisiert.