Die neue Twilight-Serie von Netflix lebt – und schafft schon jetzt, was nur wenigen Serien des Streamers gelingt

Eine neue Animationsserie soll die Fantasygeschichte um Bella und Edward aus der Sicht des Vampirs bei Netflix erzählen. Jetzt hat Midnight Sun ein riesiges Update erhalten, das Fans freuen dürfte.

Midnight Sun ist nicht nur der Titel eines bekannten Popsongs, sondern auch eines Romans von Stephenie Meyer, die darin die bekannte Geschichte von Twilight noch einmal aus der Sicht des Vampirs Edward geschrieben hat. Wie wir schon Länger wissen, wird dieses Buch von Netflix als Animationsserie verfilmt, doch in letzter Zeit wurde es ruhig um das Fantasyprojekt. Bis jetzt, denn Midnight Sun hat gerade ein riesiges positives Update erhalten.

Das schaffen nur wenige Netflix-Serien: Midnight Sun bekommt direkt 2 Staffeln

2024 haben wir erstmals darüber berichtet, dass Lionsgate und Netflix eine Animationsserie auf Grundlage von Meyers Roman planen, der 2020 das Licht der Welt erblickt hat. Bei einem Quartalsmeeting hatte Lionsgate Television Chairman Kevin Beggs nun gute Nachrichten für alle Twilight-Fans zu verkünden, wie What's on Netflix berichtet.

Demnach wurde nicht nur eine, sondern gleich zwei Staffeln auf einmal für Midnight Sun bei Netflix bestellt. Beggs erklärte, dass Lionsgate "hohe Erwartungen" für die Serie habe und Stephenie Meyer und ihr Team auf Hochtouren arbeiten würden.

Damit gewährt Netflix der neuen Serie einen seltenen Vertrauensvorstoß, der nur wenigen neuen Titeln zuteil wird. So wartet der Streamer üblich erst einmal die Perfomance der 1. Staffel im Programm ab, bevor einer Fortsetzung grünes Licht gegeben wird.

Eine Ausnahme bilden jedoch häufig Animationsserien, da die Produktion hier oft sehr aufwendig und zeitintensiv ausfällt. So hat etwa auch die Animationsserie Stranger Things: Tales From '85 direkt zwei Staffeln von Netflix spendiert bekommen. Natürlich hatte damit auch die etablierte und erfolgreiche Marke Stranger Things etwas zu tun – etwas, das wohl auch für Twilight als eines der größten Fantasy-Franchises unserer Zeit gilt.

Für Fans bedeutet das womöglich nicht nur, dass sich die Serie Zeit nimmt, den Roman Midnight Sun ausführlich zu erzählen. Auch bedeutet das, dass der Abstand zwischen Staffel 1 und 2 deutlich kürzer ausfallen könnte, als sonst für Netflix-Serien üblich.

Wann kommt Twilight-Serie Midnight Sun zu Netflix?

Laut den Informationen von What's on Netflix hat die Produktion der Serie im August dieses Jahres begonnen und soll noch bis Mai 2027 anhalten. Somit wird die 1. Staffel von Midnight Sun frühestens Ende 2027 bei Netflix eintreffen, wahrscheinlicher ist jedoch ein Start im Jahr 2028.

Sinead Daly, die zuvor unter anderem als Drehbuchautorin und Co-Executive Producerin bei der Amazon-Hitserie Der Sommer, als ich schön wurde arbeitete, fungiert bei der Serie als Showrunnerin. Stephenie Meyer ist als ausführende Produzentin beteiligt. Wer die Stimmen der bekannten Rollen von Bella, Edward, Jacob und Co. übernehmen wird, steht aktuell noch nicht fest. Dass der Originalcast um Kristen Stewart und Robert Pattinson zurückkehrt, ist unwahrscheinlich.