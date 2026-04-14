"Miese Tricks": Wütende Nutzerin hat Netflix gekündigt, aber ihre kleinen Geschwister verlängern das Abo ständig mit nur einem Knopfdruck

Netflix-Abo kündigen? Das ist manchmal schwieriger als gedacht, wie nun eine Nutzerin feststellen musste. Bei Reddit machte sie ihrem Ärger über die Masche des Streaming-Giganten Luft.

Netflix-Nutzer:innen drohen häufiger öffentlich damit, ihr Abo zu kündigen. Die Gründe dafür können variieren, sei es wegen diverser verfrühter Serien-Absetzungen oder dem aktuell schwelenden Synchron-Streit. Welcher Auslöser hinter der Netflix-Kündigung von Reddit-Userin dk_deka steckte, wissen wir zwar nicht, dafür allerdings, dass die Beendigung ihres Abos immer wieder rückgängig gemacht wird.

Wie sie im Reddit-Forum verriet, sind offenbar ausgerechnet ihre kleinen Geschwister dafür verantwortlich, die anscheinend jedes Mal den Button für die Reaktivierung der Mitgliedschaft drücken, wenn sie den Fernseher einschalten. Für dk_deka ist das ein großes Ärgernis und sie fragt sich: "Wie das überhaupt erlaubt sein kann?"

Nicht ganz zu Unrecht unterstellt sie Netflix "miese Tricks", denn hinter der viel zu einfach ermöglichten Aufhebung der Abo-Kündigung steckt ein bekanntes und leider häufig angewendetes System.

Wie Netflix die Rückkehr zum Abo ganz bewusst vereinfacht

Wie auch schon einige andere Reddit-User:innen in ihren Kommentaren zu dem Fall richtig erwähnen, handelt es sich dabei nicht um einen unglücklichen Zufall, sondern um eine Form von sogenannten Dark Patterns seitens Netflix. Diese Designelemente werden häufiger bewusst auf manipulative Weise von Webseiten oder Apps eingesetzt, um die Nutzer:innen zu ungewollten Handlungen zu verleiten.

Wie die Verbraucherzentrale informiert, ist die Anwendung von solchen Dark Patterns nach dem Digital Services Act (DSA) eigentlich verboten, allerdings bewegen sich viele Praktiken in einer Grauzone und werden deshalb weiterhin genutzt. In diesem speziellen Fall setzt Netflix natürlich darauf, dass Abonnent:innen nach der Kündigung eher unbewusst den Rückgängig-Button drücken, was vermutlich häufig auch zum Erfolg führt und Kund:innen dann doch erst einmal weiter zahlen lässt.

So könnt ihr Netflix kündigen, ohne es versehentlich zu reaktivieren

Damit ihr nicht Gefahr lauft, in eine ähnliche Falle nach eurer Netflix-Kündigung zu tappen und plötzlich doch wieder zahlendes Mitglied zu sein, könnt ihr zwei Wegen verfolgen:

Entweder ihr ändert direkt nach der Kündigung euer Passwort und aktiviert danach das Kästchen neben dem Punkt "Aus allen Geräten ausloggen", damit auch niemand anderes, mit dem ihr eventuell euer Konto geteilt habt, das Abo reaktivieren kann.

und aktiviert danach das Kästchen neben dem Punkt "Aus allen Geräten ausloggen", damit auch niemand anderes, mit dem ihr eventuell euer Konto geteilt habt, das Abo reaktivieren kann. Oder ihr löscht euren Netflix-Account endgültig: Dafür müsst ihr nur in die Kontoeinstellungen gehen und danach auf "Konto löschen" klicken. Anschließend führt ihr den Sicherheitscheck durch und bestätigt den Schritt mit dem Button "Dauerhaft löschen".



Der zweite Weg ist auf jeden Fall deutlich rigoroser und sollte wirklich nur durchgeführt werden, wenn ihr vorerst nicht mehr vorhabt, zu Netflix zurückzukehren.