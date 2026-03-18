Mila Kunis will, dass ihr diesen Film mit ihr niemals schaut: "Bitte stoppt das! Macht eine Petition dagegen!"

Mila Kunis Karriere hat ihren Anteil an Höhe- und Tiefpunkten gehabt. Für die Golden-Globe-Gewinnerin ist ein Film jedoch so schlimm, dass sie jegliche Fortsetzungen unterbinden will.

In den 2000ern gab es eine ganze Reihe von Direct-to-Video-Fortsetzungen. Die meisten davon waren wirklich schlecht und hatten nur wenig mit den Vorgängerfilmen zu tun. Den Vogel hat jedoch American Psycho 2 abgeschossen. Das Sequel mit Mila Kunis in der Hauptrolle hat so wenig mit dem Meisterwerk von Mary Harron zu tun, dass es schon fast eine Beleidigung ist. Und sogar Kunis selbst ist dieser Meinung.

American Psycho 2 beleidigt mit lausiger Verbindung zum Original

Ursprünglich hätte der Film gar keine Fortsetzung von American Psycho werden sollen. Die Verbindung wurde erst später aufgebaut und durch einen Prolog sowie ein paar Voiceovers hergestellt. Das größte Problem dabei: Der Film beschmutzt dadurch das, was das Original so besonders gemacht hat.

In American Psycho 2 wird die Geschichte von Rachael Newman erzählt. Diese wurde als Kind Zeugin, wie Patrick Bateman (Michael Kremko, im Original Christian Bale) ihre Babysitterin tötet. Newman tötet daraufhin Bateman und setzt sich zum Ziel, Serienkiller zu jagen. Um eine Stelle als Assistentin von Professor Robert Starkman (William Shatner) zu ergattern, tötet sie alle Konkurrent:innen.

American Psycho ist eine schwarzhumorige Satire, die unklar darin bleibt, ob Bateman tatsächlich ein soziopathischer Serienkiller ist. Das Sequel beantwortet die Frage bereits in der Eröffnungsszene. Dabei ist die Darstellung von Bateman so plump wie nur möglich.

Auch danach wird der Film nicht unbedingt besser. Aber es ist sehr deutlich, dass dieses Machwerk eher davon profitiert hätte, nicht in Verbindung zu American Psycho gebracht zu werden. Mila Kunis bereut den Film sogar so sehr, dass sie aktiv gegen weitere mögliche Fortsetzungen wettert.

Mila Kunis schämt sich immer noch für American Psycho 2

Laut einem Artikel von MTV (via Nicki Swift ) war bereits eine weitere Fortsetzung in Planung. Mila Kunis wusste, dass dies genauso ein Fehler sein würde wie das erste Sequel.

Bitte stoppt das! Macht eine Petition dagegen. Als ich den zweiten Teil gemacht habe, wusste ich nicht, dass das American Psycho 2 werden würde. Es sollte ein anderes Projekt sein, wurde neu geschnitten, aber … ich weiß auch nicht. Schlecht gemacht.

Es ist verständlich, dass Kunis sich dagegen wehrt. Immerhin gilt American Psycho als Meisterwerk. Und das Gesicht eines solchen Reinfalls zu sein, ist für Kunis alles andere als schmeichelhaft.

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Das Traurigste daran ist, dass der Film eigentlich eine spannende Kernidee hat. Ohne die Verbindung zu American Psycho und einem durchdachteten Drehbuch hätte aus der Idee wirklich ein passabler Film werden können. Allerdings ist American Psycho 2 so schlecht, dass er nicht mal das Zeug zum kultigen Trashhit hat.