Milliarden-Regisseur will Avatar 4 von James Cameron übernehmen – er schuf selbst 3 Mega-Franchises

Avatar 3 feiert an den Kinokassen Erfolge, Teil 4 ist schon eingeplant. Anstelle von James Cameron möchte aber ein anderer extrem erfolgreicher Regisseur den nächsten Film inszenieren.

James Cameron ist ein Workaholic, ein Autokrat, ein Organisationsgenie. Anders ist es für viele Fans kaum vorstellbar, dass er das gigantomanische Avatar-Franchise nach seinen eigenen Vorstellungen ins Kino gebracht hat. Und mit großem Erfolg: Avatar 3: Fire and Ash hat gerade einen wichtigen Meilenstein erreicht. Da wäre es eigentlich absurd, wenn Cameron nun den Staffelstab abgibt – aber Blockbuster-König James Wan (Conjuring) hofft trotzdem darauf.

Statt James Cameron: James Wan will bei Avatar 4 Regie führen

Gegenüber ScreenRant erklärte Wan kürzlich:

Avatar habe ich mir noch nicht vorgeknöpft. Ja, wenn ihr bei James Cameron ein gutes Wort für mich einlegen könntet – ich würde es zu gerne mal versuchen.

Wans Vorstoß ist also durchaus freundlich gemeint – er hat nicht vor, Avatar-Erfinder Cameron vom Regiestuhl zu stoßen und sein Franchise zu übernehmen. Vielmehr scheint ihn eine Art Sammelleidenschaft anzutreiben, dank der er sich auch noch am Avatar-Franchise versuchen möchte. Und die kommt nicht von ungefähr.

Immerhin gilt Wan aufgrund seiner diversen erfolgreichen Filmreihen in manchen Kreisen als Franchise-König: Mit Conjuring allein schuf er bereits die erfolgreichste Horror-Reihe aller Zeiten. Vom Saw-Franchise, das schon vor über 20 Jahren einen bleibenden Fußabdruck im Genre hinterließ, ganz zu schweigen. Er führte außerdem bei Aquaman und Aquaman: Lost Kingdom Regie. Allein diese drei Mega-Franchises begründen bereits seinen Ruf als Hit-Lieferant.

Darüber hinaus produzierte er etwa die M3GAN-Filme und die neuen Mortal Kombat-Adaptionen. Laut The Numbers spielten allein die von ihm inszenierten Blockbuster über vier Milliarden US-Dollar weltweit ein.

Wird James Wan der neue Avatar 4-Regisseur?

Aber wie realistisch sind Wans Ambitionen? Dass sie wahr werden, ist nicht besonders wahrscheinlich. Zwar will Cameron neben dem Avatar-Franchise noch andere Filme drehen – unter anderem einen neuen Terminator – aber er gilt nicht als jemand, der die Zügel einfach so aus der Hand gibt.

Schließlich hat er bereits seit den 90er Jahren unermüdlich an dem Franchise gearbeitet, das nun unverkennbar seine Handschrift trägt. Die gewaltigen Summen, die Produzenten wie Disney für seine Produktionen bereitstellen, gründen auf das Erfolgsversprechen seines Namens. Und auch wenn Wan ebenbürtige Kinozahlen vorweisen kann, machen ihn seine Erfahrung mit Conjuring oder Saw noch nicht zum Avatar-Experten.

Im Übrigen steht Avatar für eines der größten Kino-Franchises aller Zeiten, das mittlerweile noch mehr als Titanic oder Aliens - Die Rückkehr mit Cameron verbunden wird. Warum sollte er daran etwas ändern wollen? Er will ein Gesamtkunstwerk schaffen. Und obwohl er viele Helfer:innen dabei hat: Der Künstler ist er allein.