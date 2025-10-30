Millie Bobby Brown wurde bei ihrer Hochzeit von ihrem größten Feind aus Stranger Things getraut: "Jetzt beginnt sie ein ganz neues Leben"

Millie Bobby Brown hat 2024 geheiratet. Bei ihrer Hochzeit war ein ganz besonderer Gast anwesend, der ihr wie ein Vater war und den ihr ebenfalls aus Stranger Things kennt.

Während des langen Drehs von Serien können unter Stars enge Bindungen entstehen. Schließlich verbringt man viel Zeit miteinander. So erging es auch Millie Bobby Brown am Set von Stranger Things. Ein Co-Star war nicht nur zu Gast bei ihrer Hochzeit, er durfte sie sogar trauen.



Ihr "Vater" aus Stranger Things führte die Zeremonie von Millie Bobby Browns Hochzeit

Millie Bobby Brown hat vor zwei Jahren geheiratet. Im Mai 2024 hatte sie in einer kleinen Zeremonie Jake Bongiovi zum Mann genommen und diese im September 2024 bei einer größeren Feier wiederholt. Sie zeigt sich oft mit dem Sohn der Rock-Legende Jon Bongiovi in der Öffentlichkeit, wie unter anderem bei der Premiere ihres Netflix-Blockbusters The Electric State letztes Jahr im Herbst:

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Laut einem Artikel der Vanity Fair 2025 gab es bei der zweiten Feier einen ganz besonderen Gast: Matthew Modine, der bei Stranger Things die Rolle von Dr. Martin Brenner spielt, der in der Serie vorgab, Elfis (Millie Bobby Brown) Vater zu sein.

Passenderweise war er sogar derjenige, der die Zeremonie beim zweiten Mal durchführte. Immerhin gehörte er nicht nur zum Cast der Serie, sondern zu den wenigen Menschen, die Millie über Jahre hinweg begleitet hatte. Er sei überrascht gewesen, wie emotional er während der Gelübde wurde:

Ich hatte so viel von Millies Privatleben und ihrer beruflichen Karriere miterlebt – und ich hatte gesehen, wie sie sich von diesem entzückenden Kind zu einer wunderschönen und aufmerksamen Erwachsenen entwickelte. Ich war bei ihr, als sie den jungen Jake kennenlernte. Und jetzt beginnt sie ein ganz neues Leben mit einem so netten Mann.

Es ist gut vorstellbar, wieso Matthew Modine, obwohl er in der Serie Elfies Gegenspieler darstellt, eine so wichtige Rolle bei ihrer Hochzeit übernehmen sollte. Während des Drehs von Stranger Things hatte Millie Bobby Brown nicht viele Freundschaften. Wegen ihrer Arbeit konnte sie nicht zur Schule gehen wie andere Kinder. Deshalb verbrachte sie viel Zeit mit ihren Co-Stars, zu denen eben auch die Erwachsenen am Set gehörten.

Anfang des Jahres ging Stranger Things mit einem fulminanten Finale zu Ende und Millie Bobby Brown hat schon die nächsten Projekte wie Enola Holmes 3 in der Pipeline.

Podcast-Tipp: So war das Stranger Things-Finale

Ob den Duffer-Brüdern und Millie Bobby Brown in den letzten Folgen ein würdiger Abschluss gelungen ist, diskutieren meine Kolleg:innen im Podcast im Detail:

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Während uns vor allem der 40-minütige Epilog überzeugt hat, haben wir aber auch einige Kritikpunkte. Beim Blick voraus fragen wir zudem: Wie geht es jetzt mit der Welt von Stranger Things in neuen Netflix-Serien weiter?

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.

