Millie Bobby Brown schießt mit neuem Film sofort auf Platz 1 bei Netflix

Eine von Netflix' zuverlässigsten Filmreihen meldet sich zurück und schnellt innerhalb nur eines Tages auf Platz 1 der Film-Charts. Stranger Things-Star Millie Bobby Brown muss einen kniffeligen Fall lösen.

Um sich einen Platz im Halbjahres-Ranking der besten Filme 2026 zu verdienen, kommt der am 1. Juli 2026 gestartete Netflix-Film Enola Holmes 3 zu spät. Als Sommerunterhaltung erreicht uns Millie Bobby Browns Detektivin hingegen genau richtig, wie der Zuspruch des Streaming-Publikums zeigt: Schon nach einem Tag setzt sich der Stranger Things-Star als Sherlocks Schwester auf Platz 1.

Chart-Stürmerin: Millie Bobby Browns Enola Holmes meldet sich bei Netflix mit Teil 3 zurück

In einer gelungenen Krimi-Rückkehr mit frischem Wind verlegt Netflix seine erfolgreiche Reihe vier Jahre nach Enola Holmes 2 und sechs Jahre nach Enola Holmes von England nach Malta. Auf der Mittelmeerinsel steht nichts Geringeres als eine große Hochzeit an. Enola (Millie Bobby Brown) soll Tewkesbury (Louis Partridge) heiraten und damit zur echten Lady werden.

Dass Enola nicht rechtzeitig am Altar steht, hat allerdings andere Gründe als ihre letzten Zweifel vor der Eheschließung: Ihr Bruder Sherlock Holmes (Henry Cavill) wurde entführt. Als sie sich mit ihrem Verlobten und Dr. Watson (Himesh Patel) auf die Spurensuche nach seinem Verbleib begibt, stößt die junge Detektivin auf eine gewaltige Verschwörung.

Schaut hier den Netflix-Trailer zu Enola Holmes 3:

Enola Holmes 3 - Trailer (Deutsch) HD

Lose basierend auf der 10-bändigen Roman-Reihe der Enola Holmes Mysteries* von Nancy Springer wechselte Enola Holmes für Teil 3 den Regisseur. Während Jack Thorne parallel zu seinem Lord of the Flies-Erfolg weiterhin für das Drehbuch verantwortlich war, trat in die Fußstapfen von Harry Bradbeer diesmal Adolescence-Regisseur Philip Barantini. Laut Deadline wollte der neue Filmemacher die Fortsetzung diesmal etwas "düsterer und älter" gestalten, um damit für das Franchise zu erreichen, was Harry Potter und der Gefangene von Askaban für die Harry Potter-Reihe geschafft hatte: sie aus ihren Kinderschuhen herausholen.

Ob ihm das gelungen ist, wird sich daran zeigen, wie lange Millie Bobby Browns Film sich in den Netflix-Charts halten kann. Aktuell erreicht er 70 % bei Rotten Tomatoes und 6,1 von 10 Punkten bei der IMDb . Zum Start dominiert er auf jeden Fall die Spitzenposition der Charts des Streamers:

So sehen die Netflix-Charts der Filme aktuell aus (Stand: 2. Juli 2026):

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