Millie Bobby Brown und David Harbour arbeiten an neuen Projekten nach Stranger Things: "10 Jahre waren nicht genug"

Zehn Jahre haben Millie Bobby Brown und David Harbour zusammen an Stranger Things gearbeitet. Schluss ist damit noch nicht, es stehen wohl mehrere gemeinsame Projekte an.

Wer Hawkins vom Upside Down befreit hat, beschreitet offenbar auch weiterhin gemeinsame Wege: Stranger Things-Star David Harbour verriet jetzt in einem ausführlichen Interview mit Variety , dass er mit seiner Stranger Things-Kollegin Millie Bobby Brown gleich an mehreren künftigen Projekten zusammenarbeitet. "Gab es nicht Streit zwischen den beiden?", werden sich nun wohl viele Fans fragen.

Stranger Things-Stars Millie Bobby Brown und David Harbour arbeiten weiter zusammen

Wer zehn Jahre lang mit einer anderen Person ein Set teilt, lernt sie auf ganz besondere Art und Weise kennen. Bei Millie Bobby Brown und David Harbour scheint eine besonders innige Beziehung dadurch entstanden zu sein, die auch durch angebliche Missverständnisse nicht zerstört werden konnte.

Das suggeriert zumindest Harbour in einem neuen, extrem offenherzigen Interview mit Variety. Er spricht dort über seine Mental Health-Schwierigkeiten, die schmutzige Wäsche, die über ihn in der Öffentlichkeit gewaschen wurde und wie wichtig ihm seine Privatsphäre und die seiner Liebsten ist.

Unter anderem erwähnt er aber auch, dass Millie Bobby Brown und er sich trotz aller anderslautender Gerüchte offenbar immer noch bestens verstehen. Die lange gemeinsame Zeit bei der Arbeit an Stranger Things habe sie zusammengeschweißt und sie hätten sich alles andere als satt, im Gegenteil:

Ehrlich gesagt, arbeiten Millie und ich an mehreren ... Ihr werdet noch mehr von Millie und mir sehen – zehn Jahre waren nicht genug. Es gibt da eine spezielle Verbindung. Ich liebe sie. Sie liebt mich.

Mehr gibt Harbour nicht preis. Bis die von ihm versprochenen Projekte das Tageslicht erblicken, stehen aber erst einmal noch einige separate Werke an, an denen David Harbour und Millie Bobby Brown jeweils einzeln beteiligt sind. Dazu zählt etwa der dritte Teil einer der größten Netflix-Filmreihen.

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Ein Zerwürfnis zwischen Brown und Harbour wurde Ende 2025 durch einen Bericht der Daily Mail ins Gespräch gebracht, wonach die Schauspielerin gegen ihren Kollegen Anzeige erstattet haben soll – unter anderem wegen Belästigung. Die Meldung wurde später unter anderem von Vanity Fair aufgegriffen.

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