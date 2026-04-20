Millie Bobby Brown verfilmt eigenes Buch als Kriegsfilm bei Netflix – und hat jetzt den passenden Regisseur dafür gefunden

Stranger Things-Star Millie Bobby Brown hat einen Bestseller geschrieben, der bei Netflix zum Kriegsfilm werden soll. Als Regisseur hat sie jetzt einen Oscarpreisträger engagiert.

Schauspielerin und Produzentin Millie Bobby Brown ist und bleibt groß mit Netflix im Geschäft. Nach Stranger Things, zwei Enola Holmes-Filmen und The Electric State bringt sie nun ihren eigenen Bestseller Nineteen Steps zum Streaming-Dienst – und hat mittlerweile einen hochdekorierten Regisseur dafür gefunden, den ihr durch The King's Speech - Die Rede des Königs, aber auch das Musical-Desaster Cats kennt.

Millie Bobby Brown angelt sich Regisseur Tom Hooper für eigenes Netflix-Projekt Nineteen Steps

Laut Deadline hat die ehemalige Elfi-Darstellerin sich niemand geringeren als Oscarpreisträger Tom Hooper für ihr Netflix-Kriegsdrama unter den Nagel gerissen. Dabei soll er ein Drehbuch von Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody) verwenden, das der Autor aus Millie Bobby Browns erfolgreicher Vorlage geschaffen hat, das sie mithilfe der Schriftstellerin Kathleen McGurl verfasste.

Browns Roman spielt im Zweiten Weltkrieg und geht auf die Erinnerung ihrer Großmutter Ruth zurück, die den deutschen Bombenhagel auf London miterlebt hat:

Wir schreiben das Jahr 1942, und in London heulen weiterhin die Luftschutzsirenen. Die achtzehnjährige Nellie Morris kann sich jeden Tag glücklich schätzen, dass sie unversehrt aus den unterirdischen Bunkern herauskommt und ihre geliebte Familie sie noch immer umgibt. Nach einer zufälligen Begegnung mit Ray, einem amerikanischen Flieger, der in der Nähe stationiert ist, lässt sich Nellie von der Idee einer größeren Welt verzaubern.

Aktuell ist Millie Bobby Brown mit der Vorbereitung auf Enola Holmes 3 beschäftigt und soll darüber hinaus in der RomCom Just Picture It von Lee Toland auftauchen. Gegebenenfalls übernimmt sie auch eine Rolle in Nineteen Steps – sofern ihr voller Terminkalender das überhaupt zulässt. Vor wenigen Tagen ist sie erst aus einem Netflix-Sportdrama ausgetreten, was weitreichende Konsequenzen nach sich zog.

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Das Ranking der 20 besten Netflix-Serien entstand auf Grundlage der Wertungen der Moviepilot-Community. Zu entdecken gibt es unter den Highlights ein komplexes Sci-Fi-Meisterwerk und atemberaubende Fantasy-Abenteuer sowie unvergessliche Miniserien, Prestige-Dramen und spannende Thriller.