Millie Bobby Brown verlässt ihren nächsten Netflix-Film – mit weitreichenden Folgen

Nach dem Stranger Things-Finale sollte Millie Bobby Brown ab Sommer den Sportfilm Perfect für Netflix drehen. Doch jetzt verließ sie das Projekt.

Stranger Things ist nach neun Jahren zu Ende gegangen, doch Millie Bobby Brown hat weiterhin alle Hände voll zu tun. Zahlreiche neue Projekte wurden mit der Schauspielerin für die nächsten Jahre bei Netflix angekündigt, eines davon kommt nun jedoch nicht zustande. Denn die Elif-Darstellerin hat das Handtuch geworfen – mit großen Konsequenzen für alle Beteiligten.

Millie Bobby Brown verlässt Netflix-Film Perfect: Jetzt kommt das Sportdrama gar nicht mehr

Wie Deadline exkulisv berichtet, hat Millie Bobby Brown das Sportdrama Perfect verlassen, das im Herbst letzten Jahres erstmals angekündigt wurde. Der Film sollte die Geschichte des olympischen US-Turnerinnenteams des Jahres 1996 erzählen, die als "the Magnificent Seven" in die Geschichte eingingen. Brown sollte in die Rolle von Kerri Stung schlüpfen, die stark zum Gewinn der Goldmedaille für ihr Team beitrug und als Protagonistin des Films fungieren sollte.

Wie das Branchenmagazin von seinen Quellen erfahren haben will, sollen kreative Differenzen zu Browns Ausstieg geführt haben. Und das Ganze hat jetzt einen langen Rattenschwanz. Denn das Projekt unter der Führung von The Last Showgirl-Regisseurin Gia Coppola und Drehbuchautor Ronnie Sandahl soll nach Browns Exit komplett von Netflix abgesägt worden sein. Der Film sollte eigentlich ab Sommer dieses Jahres in Produktion gehen. Jetzt werden wir ihn gar nicht mehr zu sehen bekommen.

Trotz Ausstieg: Millie Bobby Brown bleibt Netflix weiterhin treu

Damit hat Millie Bobby Brown ein Netflix-Projekt weniger auf ihrer langen Liste an kommenden Filmen und Serien. Zu diesen gehört unter anderem die Hit-Fortsetzung Enola Holmes 3, die noch dieses Jahr bei dem Streamer erscheinen soll. Darüber hinaus wurde der Stranger Things-Star unter anderem für die Filme Just Picture It und Nineteen Steps bestätigt.

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