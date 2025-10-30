Millie Bobby Brown wurde bei ihrer Hochzeit von ihrem größten Feind aus Stranger Things getraut: "Jetzt beginnt sie ein ganz neues Leben"

Millie Bobby Brown hat geheiratet. Bei ihrer Hochzeit war ein ganz besonderer Gast anwesend, der ihr wie ein Vater war.

Während des langen Drehs von Serien können unter Stars enge Bindungen entstehen. Schließlich verbringt man viel Zeit miteinander. So erging es auch Millie Bobby Brown am Set von Stranger Things. Ein Co-Star war nicht nur zu Gast bei ihrer Hochzeit, er durfte sie sogar trauen.



Ihr "Vater" aus Stranger Things führte die Zeremonie von Millie Bobby Browns Hochzeit

Im vergangenen Jahr hat Millie Bobby Brown geheiratet. Im Mai hatte sie in einer kleinen Zeremonie Jake Bongiovi zum Mann genommen und diese im September eine bei einer größeren Feier wiederholt. Sie zeigt sich oft mit dem Sohn der Rock-Legende Jon Bongiovi in der Öffentlichkeit, zuletzt unter anderem bei der Premiere ihres Netflix-Blockbusters The Electric State:

Laut einem Artikel der Vanity Fair vor einigen Wochen gab es bei der zweiten Feier einen ganz besonderen Gast: Matthew Modine, der bei Stranger Things die Rolle von Dr. Martin Brenner spielt, der in der Serie vorgab, Elfis (Millie Bobby Brown) Vater zu sein.

Passenderweise war er sogar derjenige, der die Zeremonie beim zweiten Mal durchführte. Immerhin gehörte er nicht nur zum Cast der Serie, sondern zu den wenigen Menschen, die Millie über Jahre hinweg begleitet hatte. Er sei überrascht gewesen, wie emotional er während der Gelübde wurde:

Ich hatte so viel von Millies Privatleben und ihrer beruflichen Karriere miterlebt – und ich hatte gesehen, wie sie sich von diesem entzückenden Kind zu einer wunderschönen und aufmerksamen Erwachsenen entwickelte. Ich war bei ihr, als sie den jungen Jake kennenlernte. Und jetzt beginnt sie ein ganz neues Leben mit einem so netten Mann.

Es ist gut vorstellbar, wieso Matthew Modine, obwohl er in der Serie Elfies Gegenspieler darstellt, eine so wichtige Rolle bei ihrer Hochzeit übernehmen sollte. Während des Drehs von Stranger Things hatte Millie Bobby Brown nicht viele Freundschaften. Wegen ihrer Arbeit konnte sie nicht zur Schule gehen wie andere Kinder. Deshalb verbrachte sie viel Zeit mit ihren Co-Stars, zu denen eben auch die Erwachsenen am Set gehörten.

Dieses Jahr geht die Stranger Things-Ära für Millie Bobby Brown schließlich zu Ende.

