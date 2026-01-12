Millie Bobby Browns Reaktion auf ihre finale Stranger Things-Szene ist einfach nur herzzerreißend

Nach dem großen Finale des Netflix-Hits teilt der Stranger Things-Cast emotionale Einblicke. Ein Video zeigt Millie Bobby Browns Reaktion auf das Schicksal ihres Charakters Elf.

Am 1. Januar ging auf Netflix eine Ära zu Ende: Nach 5 Staffeln endet die Science-Fiction-Serie Stranger Things und entlässt die Fans mit einem 125-minütigen Finale aus der Kleinstadt Hawkins. Bereits zuvor teilten Stranger Things-Stars berührende Einblicke zum Abschied der Show. Nun zeigt ein Post der Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (Elf), wie emotional ihre Reaktion auf das Finale tatsächlich war.

Millie Bobby Brown postet berührendes Video auf Instagram

Auf ihrem Instagram -Account teilte die Schauspielerin einen Einblick hinter die Kulissen des Finales. Das Video zeigt sie in einem Ton-Studio, offenbar dabei, Elfs letzte Szene nachzuvertonen. Als Bildunterschrift schreibt sie “DIESE Szene zum ersten Mal sehen” (engl. “watching THAT scene for the first time”). Der Clip zeigt, wie sie weint und ruft: “Diese verdammte Show!”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Achtung, Spoiler für das Stranger Things-Finale! Offenbar geht es in dem Video um Elfs finale Momente, in denen sie bei der Zerstörung des Upside Downs beschließt, sich selbst zu opfern. Damit lässt sie nicht nur ihre Freundesgruppe, sondern auch ihren Freund Mike (Finn Wolfhard) zurück. Da die Nachvertonung offensichtlich nach Dreh-Ende stattfand, sehen wir hier mutmaßlich ihre letzten Sekunden in der Rolle von Elf – ein Moment, der ihr sehr nah geht.

Millie Bobby Brown spielte ihre Stranger Things-Rolle 10 Jahre lang

Mit gerade einmal 11 Jahren trat Millie Bobby Brown ihre Rolle als verängstigtes Mädchen Elf an, die mit ihren übernatürlichen Kräften die Kleinstadt Hawkins aufmischte. Mittlerweile ist die Schauspielerin 21 – die lange Zeit hat sie offensichtlich emotional mit der Produktion verwoben, wie auch der Fakt beweist, dass sie kürzlich einen Stranger Things-Co-Star zum Paten ihres Kindes machte.

Mittlerweile ist sie auch für ihre Rolle der Enola Holmes bekannt – in dieser wird sie im Sommer auf Netflix zurückkehren. Bis dahin könnt ihr alle Staffeln Stranger Things sowie das über zweistündige Finale im Streaming-Abo auf Netflix sehen.