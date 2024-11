Millionen-Produktion von Netflix wurde zum Desaster – jetzt kommt es sogar zur Klage gegen den Streaming-Dienst

Beim Netflix-Boxkampf Jake Paul vs. Mike Tyson kam es zu Schwierigkeiten mit dem Live-Stream. Dafür muss der Streaming-Dienst sich unter Umständen vor Gericht verantworten.

Man hätte sich eigentlich denken können, wer gewinnt, als der 27-jährige Mucki-Influencer Jake Paul gegen den 58-jährigen Ex-Champion Mike Tyson antrat, der seit etwa 20 Jahren keinen professionellen Boxkampf mehr erlebt hatte. Trotzdem wollten rund 108 Millionen Haushalte dem Live-Event Jake Paul vs. Mike Tyson beiwohnen – was aber nicht für alle Abonennt:innen gut ausging.

Viele sahen bei der Live-Übertragung nur ein Standbild von Tysons Hintern, während die Netflix-Server offenbar überfordert waren. Das hat jetzt rechtliche Konsequenzen.

Sammelklage gegen Netflix: Boxing-Fans nehmen den versauten Live-Stream nicht hin

Im Laufe des Abends am vergangenen Wochenende meldeten unzählige Netflix-Kund:innen Probleme mit dem Live-Stream der Sportveranstaltung. Einer von ihnen, ein gewisser Ronald Denton, ging laut Hollywood Reporter noch einen Schritt weiter und reichte eine Sammelklage beim Staatsgericht in Florida ein. Wie viele Mitkläger:innen sich bereits angeschlossen haben und über wie viel Geld wir als geforderte Entschädigung reden, ist bisher nicht bekannt.

In der Klage gegen Netflix heißt es: "Anstatt das Programm bereitzustellen, für das seine Zuschauer:innen jeden Monat bezahlen, war Netflix völlig unvorbereitet und nicht in der Lage, die Probleme zu beheben." Zudem wird eine Nichterfüllung des Abo-Vertrags bei gleichzeitiger Inrechnungstellung nicht geleisteter Dienste angekreidet.

Netflix verbuchte Jake Paul vs. Mike Tyson offiziell (und an der Börse) als Erfolg, wenngleich Sport-Reviews der Veranstaltung ein eher armseliges Zeugnis ausstellten. Darüber hinaus schmierte das Programm sofort in den Streaming-Charts ab und wird von einigen als fingiert bezeichnet. Sogar Josh Brolin (im Joe Rogan-Podcast) und Rocky-Darsteller Silvester Stallone (via World Boxing News ) beteiligen sich an dem Gerücht.

Wer das Netflix-Abo trotz der Probleme bei Netflix noch immer nicht gekündigt hat, und sich mit Ansage fingierte Kämpfe ansehen möchte, kann sich zum Beispiel die neue französische MMA-Serie Der Käfig ansehen. Die ist aktuell auf Platz 2 in den Streaming-Charts des Dienstes und hat sogar echte Sportler im Cast.