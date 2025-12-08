Milly Alcock in Supergirl: Erstes Video zeigt sie in ihrem neuen Film

Bereits nächsten Sommer wird James Gunns frisch gegründetes DC Universe mit Supergirl: Woman of Tomorrow fortgesetzt. Nun ist ein erstes Video zu dem Film erschienen.

James Gunns Superman mit David Corenswet in der Hauptrolle war ein vielversprechender Start in das neue DC Universe (DCU). Am Ende des Films wurde direkt mit einem Auftritt von Milly Alcock als Supergirl der nächste Film angekündigt, zu dem es jetzt ein erstes Video gibt.

Erster Trailer zu Supergirl-Film kommt schon sehr bald

Supergirl: Woman of Tomorrow wird auf der gleichnamigen Comic-Reihe basieren, die erst vor einigen Jahren entstand. Der Film siedelt sich rund um den 21. Geburtstag der Party-affinen Kryptonierin an, für den sie zu verschiedenen Planeten reist. Dabei stößt sie auf die junge Ruthye Marye Knoll (Eve Ridley) und unterstützt sie in ihrem Rachefeldzug gegen den Krem of the Yellow Hills (Matthias Schoenaerts).

In einem nun erschienenem ersten Video kann man einen ersten Blick auf Alcock in diesem Film erhaschen. In dem Ausschnitt trägt sie jedoch nicht das bekannte Supergirl Outfit, sondern sitzt in einem ganz normalen Mantel und einer Sonnenbrille in der Steppe und scheint die Landung eines Raumschiffes zu beobachten.





Der zehnsekündige Clip wird noch mit dem Schriftzug "Das Warten hat bald ein Ende" versehen und kündigt die Veröffentlichung des ersten ausführlichen Teaser-Trailers diese Woche an. Demnach hat der heiß diskutierte Deal der Übernahme von Warner durch Netflix bislang keine Auswirkungen auf die DC-Filme.

Wann und wo kann man Supergirl: Woman of Tomorrow sehen?

Demensprechend lässt es sich nach wie vor vermuten, dass der neue Supergirl-Film wie gewohnt in den Kinos starten wird. Der deutsche Kinostart für den Film unter der Regie von Craig Gillespie (I, Tonya) ist der 25. Juni 2026.