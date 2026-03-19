Minecraft 2 kommt: Jetzt hat man sich den ersten Superstar für das Sequel geschnappt

Ein Minecraft Film war einer der erfolgreichsten Filme des Kinojahres 2025. Nun arbeitet man an der Fortsetzung und hat eine hochkarätige Schauspielerin besetzt.

Nachdem Ein Minecraft Film zu den erfolgreichsten Filmen 2025 zählte und eine ganze Generation dazu brachte, im Kino komplett durchzudrehen, lässt Warner Bros. es sich natürlich nicht nehmen, an einer Fortsetzung zu tüfteln. Die soll schon am 27. Juli 2027 auf der Leinwand landen und Stars wie Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry und Jennifer Coolidge zurückbringen. Zusätzlich kehrt Jared Hess als Regisseur zurück.

Der erste Neuzugang im Cast von Minecraft 2 wird jetzt laut Deadline mit Schauspielerin Kirsten Dunst verzeichnet. Die war zuletzt in Civil War und Der Hochstapler - Roofman zu sehen und hatte bereits im Sommer 2025 scherzhaft angemerkt, dass sie gern im kommenden Minecraft-Sequel mitspielen würde, um mal einen Film zu drehen, bei dem sie kein Geld verliert (via Deadline ). Nun wird aus dieser flapsigen Bemerkung ein Jahr später Hollywood-Ernst: Dunst wird zu Alex, eine der Figuren, die Spieler:innen des Games sich für ihr Abenteuer auswählen können.

Laut Box Office Mojo spielte Ein Minecraft Film weltweit über 961 Millionen US-Dollar ein. Das Sequel wird das Franchise somit sehr schnell über die Milliardengrenze bringen. Streamen könnt ihr den ersten Teil aktuell bei Sky/WOW im Abo.