Ein Minecraft Film bei Netflix ehrt verstorbenen YouTuber Technoblade: Um diese Szene geht es

Ein Minecraft Film steckt voller Easter Eggs und Hinweisen an das beliebte Videospiel und die Menschen, die es lieben. Eine besondere Referenz ehrt den verstorbenen YouTuber Technoblade.

Für Minecraft-Fans ist Ein Minecraft Film ein Fest voller Referenzen und Hinweise an das beliebte Videospiel. Das zeigen auch die Berichte von Kinovorstellungen im letzten Jahr, bei denen Fans bekannte Zeilen aus dem Game rufen und sogar echte Tiere mitbringen, die als Referenz dazu fungieren. Heute können sie mit ihren Hühnchen im Wohnzimmer sitzen und ihn bei Netflix streamen.

Gleichzeitig ehrt Ein Minecraft Film auch die Gaming-Community auf YouTube, indem zahlreiche bekannte YouTuber:innen wie DanTDM, Aphmau, Mumbo Jumbo oder LDShadowLady Cameo-Auftritte in dem Fantasy-Abenteuer haben. Ein bekannter YouTuber, der 2022 an Krebs verstarb, wurde stattdessen durch ein besonderes Easter Egg geehrt.

Minecraft-Regisseur verrät Easter Egg an verstorbenen YouTuber Technoblade

Gegenüber Collider verriet Jared Hess, wie es zu der rührenden Referenz gekommen war. Demnach kam Henry-Darsteller Sebastian Hansen auf den Regisseur zu, um den verstorbenen Technoblade in den Film zu integrieren:

Eins meiner liebsten Easter Eggs kam von Sebastian, der Henry spielt. Als wir den Film vorbereitet haben, meinte er: 'Hör mal, es gibt diesen tollen Minecraft-Spieler namens Technoblade, der verstorben ist, und ich fände es großartig, wenn wir ihn im Film irgendwie ehren können.' Und wir meinten, 'Oh mein Gott, natürlich.' Also haben wir mit unsererm Design-Team gesprochen und jetzt gibt es eine wirklich schöne, spezielle Referenz zu Technoblade im Film, die wirklich cool ist.

YouTuber Technoblade war für seinen In-Game Skin bekannt, der ein Schwein mit einer Krone zeigte. Die Figur wurde zu Ehren Technoblades schließlich in den Film mit aufgenommen, nachdem sie bereits Einzug ins Minecraft-Game gefunden hatte. In der Filmszene fragt Henry an Steve gerichtet, wenn sie das Schwein mit der Krone sehen: "Ist das eine Art König?" Daraufhin antwortet Steve: "Das ist eine Legende."

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Mit dieser Geschichte wurde Minecraft verfilmt

Ein Minecraft Film dreht sich um vier Außenseiter (darunter Jason Momoa, Emma Myers und Danielle Brooks), die plötzlich in eine fantastische und abenteuerliche Welt gezogen werden, die sich Oberwelt nennt. Dort wird der Fantasie freien Lauf gelassen und die Bewohner:innen kreieren mit ihrer Vorstellungskraft die verrücktesten Dinge und Landschaften. Um wieder in die normale Welt zurückzukehren, benötigen sie die Hilfe von Baumeister Steve (Jack Black), der sie durch die Gefahren der Minecraft-Welt führt.

Seit dem 19. Oktober könnt ihr Eine Minecraft Film bei Netflix streamen und euch darüber freuen, dass Teil 2 bereits in Arbeit ist und im Juli 2027 in die Kinos kommen soll.

Dieser Artikel wurde erstmals 2025 zum Kinostart veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.