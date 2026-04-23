Mit 101 Jahren, einem Oscar und zwei Sternen auf dem Hollywood Walk of Fame ist sie die älteste lebende Filmikone der Welt und fasziniert auch heute noch das Publikum

Kein lebender Hollywood-Star ist älter als diese Schauspielerin, die in den 1950ern und 60ern durchgestartet ist und vor zwölf Jahren zuletzt in einem Film mitgespielt hat.

Auch wenn ihr an dieser Stelle womöglich zum ersten Mal ihren Namen lest, ist Eva Marie Saint (Buck Rogers) die aktuell älteste Hollywood-Schauspielerin. Stolze 101 Jahre alt ist die Amerikanerin, die 1924 geboren wurde und ab den 1940ern erste Fernsehauftritte absolvierte.

Hollywood-Legende Eva Marie Saint feierte Kino-Durchbruch in den 50ern

Die Schauspielerin sorgte zunächst in Live-TV-Sendungen für Aufsehen, wonach sie am Broadway auf der Bühne in den 1950er Jahren weitere Erfolge feierte. In dieser Dekade gelang Saint dann auch ihr Debüt in einem Kinofilm – und zwar direkt an der Seite von Schauspielgigant Marlon Brando im Drama Die Faust im Nacken. Für ihre Leistung in dem Film wurde die Darstellerin im Alter von gerade mal 29 Jahren prompt mit einem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.

Ihre Karriere nahm durch diesen frühen Meilenstein natürlich erst richtig Fahrt auf und so spielte sie in großen Klassikern wie Alfred Hitchcocks Der unsichtbare Dritte oder Monumentalepen wie Exodus mit. Für die TV-Produktion Menschen wie wir wurde Saint 1990 mit einem Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Miniserie ausgezeichnet. Ihre extrem umfassende Laufbahn im Film- und TV-Geschäft brachte der Schauspiellegende insgesamt zwei Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame ein.

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Bevor sie sich endgültig in den Ruhestand verabschiedete, ließ sich Eva Marie Saint in den 2010ern von einer finalen Filmrolle überzeugen. Im Fantasy-Drama Winter's Tale von 2014, mit Stars wie Colin Farrell und Russell Crowe, ist sie als ältere Version der Schwester einer Hauptfigur zu sehen. Einer breiten Öffentlichkeit zeigte sie sich außerdem 2018 noch mit einem Auftritt bei der damaligen Oscarverleihung.

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