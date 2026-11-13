Clint Eastwood ist eine noch immer lebende Filmlegende. Nur wenige Jahre vor dem magischen 100. Lebensjahr ist der Schauspieler und Regisseur noch immer fit.

In vier Jahren könnte Clint Eastwood zu den wenigen Personen zählen, die über 100 Jahre alt sind. Aktuell gibt es eine Handvoll Stars, die sich zu den langlebigsten Hollywood-Sternchen zählen dürfen: Darunter Eva Marie Saint, Mel Brooks und Dick Van Dyke. Um in diesen sehr exklusiven Kreis der dreistelligen Lebensjahre aufgenommen zu werden, hat Eastwood die besten Voraussetzungen. Dank seines Lebenswandels ist er noch sehr fit für sein Alter.

Sport, Ernährung und Meditation gehören zu den Zutaten von Clint Eastwoods langem Leben

Vor allem ist es eine simple, aber schwer umzusetzende Philosophie, die Eastwood so fit hält. Eiserne Gewohnheiten sind das A und O seines Lebenswandels. So treibt die Regielegende laut seinem Biografen Shawn Levi (dem Autor von Clint: The Man And The Movies, nicht der Regisseur von Deadpool & Wolverine) regelmäßig Sport und ernährt sich äußerst bewusst.

Zu seinem Sportprogramm gehören regelmäßige Besuche im Fitnessstudio und vor allem gelenkschonende Sportarten wie Spazierengehen oder Aerobic. Und wie es sich für einen ernsthaften Sportler gehört, legt Eastwood großen Wert auf eine ausgewogene Diät. Dies bezeugte auch sein Sohn Scott Eastwood in einem Interview mit Men’s Health von 2017.

Mein Dad isst nicht nur zum Vergnügen.

Eine Eigenschaft, die sich Vater und Sohn scheinbar genauso teilen, wie die Gewohnheit zum Sport. Laut Scott Eastwood sei sein Vater eine "Maschine, wenn es ums Training geht". Schon im Teenageralter wurde ihm von seinem Vater gezeigt, wie man Gewichte stemmt.

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Doch neben Sport und Ernährung gehört auch die Transzendentale Meditation zu seinen Geheimnissen für ein langes Leben. Zu dieser Art der Meditation gehört es, zweimal täglich für 20 Minuten ein Mantra zu wiederholen.

Diesen Lebensstil hat Eastwood bereits zu Beginn seiner Karriere gelebt. Schon während er den Mann ohne Namen, Dirty Harry und andere hartgesottene Kerle gespielt hat, ernährte er sich gesund, trieb Sport und nahm sich auch während der Drehtage die Zeit, um zu meditieren.

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