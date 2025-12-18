Mit diesem Film ging 2025 eine Ära des Action-Kinos zu Ende – jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ihn nachzuholen

Wer Actionfilme liebt, kommt um dieses Franchise nicht herum. Wenn es um Stunts geht, mischt Mission: Impossible seit drei Jahrzehnten ganz vorne mit. Teil 8 verabschiedet die Reihe mit einem letzten Auftritt, der jetzt im Streaming-Abo ist.

Tom Cruise hat sich nicht nur fest im Action-Genre etabliert, sondern in Hollywood-Blockbustern auch ganz neue Maßstäbe gesetzt. Die Stunts, die der Schauspielstar und Produzent selbst durchführt, sind lebensgefährlich und einzigartig. 2025 erschien Mission: Impossible – The Final Reckoning, der letzte Teil dieser Filmreihe, in den Kinos.

Es ist das Ende einer Ära. Wer es nicht geschafft hat, ihn auf der großen Leinwand zu genießen, kann das seit dem 18. Dezember auf Paramount+ nachholen. Dort erscheint er erstmals im Streaming-Abo.

Darum geht’s in Mission: Impossible 8 – The Final Reckoning

Der finale Film schließt die Handlung ab, die im Vorgänger Mission: Impossible – Dead Reckoning begonnen wurde.

Es geht um die sogenannte Entität, eine abtrünnige KI, die das Internet übernommen hat und die globale Sicherheit gefährdet. Eine Welt, die sich komplett abhängig gemacht hat von der Digitalisierung, sieht sich nun von ihrer eigenen Erfindung bedroht. Sämtliche Nationen streben danach, die Entität zu kontrollieren und für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen. Doch das geht nur mithilfe eines Schlüssels, der sich in Ethan Hunts (Tom Cruise) Besitz befindet.

Ethan ist allerdings auf der Flucht. Nicht nur vor seinen ehemaligen Arbeitgebern, dem IMF (Impossible Mission Force), die den Schlüssel ebenso begehren wie alle anderen Länder, sondern auch vor Gabriel (Esai Morales), dem Handlanger der Entität. Er hat Ethan schon vor seiner Zeit beim IMF das Leben schwer gemacht und ist auch für den Tod einer guten Freundin verantwortlich.

Ethan und seine Freunde Luther (Ving Rhames), Benji (Simon Pegg), Grace (Hayley Atwell), Paris (Pom Klementieff) und Degas (Greg Tarzan Davis) müssen das gesunkene U-Boot finden, das den Quellcode der Entität birgt, und für den der Schlüssel bestimmt ist. Mit diesem Code ließe sich die KI zerstören. Dabei ist ihnen nicht nur die ehemals eigene Mannschaft, sondern auch Gabriel auf den Fersen.

Das Mission: Impossible-Finale ist ein einzigartiges Action-Spektakel, das nostalgisch macht

Wie schafft man ein würdiges Ende für eine Filmreihe, die nun seit drei Jahrzehnten das Action-Genre mitbestimmt? Zunächst einmal, indem man sich Zeit nimmt. Der Film dauert 170 Minuten, doch jede einzelne davon ist mit atemberaubenden Bildern gefüllt. Der Erzählstrang, der im siebten Teil begonnen wurde, wird wieder aufgenommen und zu Ende geführt. Die Stimmung ist ungewohnt düster. Waren vorige Missionen schon “impossible”, dann ist es diese erst recht.

Weltuntergangsszenarien werden durchgespielt, die uns Zuschauer:innen in Anbetracht der aktuellen politischen Lage gar nicht so weit gegriffen erscheinen. Wäre da nicht die Rolle des Simon Pegg, gäbe es für das Publikum wohl gar nichts zu schmunzeln.

Dafür aber umso mehr zu staunen und zu schwelgen. Es gibt Anspielungen auf die Vorgänger-Filme und Rückblenden, die uns noch einmal durch das komplette Mission: Impossible-Zeitalter tragen. Gespickt wird dieses Fotoalbum der bewegten Bilder mit einigen Gastauftritten. So ist beispielsweise auch Henry Czerny wieder mit von der Partie, der schon im ersten und zuletzt im siebten Teil den zwielichtigen, eigennützigen Vorgesetzten des IMF, Eugene Kittridge, mimte. Es ist ein gelungener Curtain Call, der sämtlichen Akteur:innen noch einmal die Ehre erweist.

Doch das Mission: Impossible-Finale wäre kein Mission: Impossible-Finale, wenn es nicht auch einige waghalsige Stunts in petto hätte.

Auch interessant:

Mission: Impossible 8 übertrumpft seine Vorgänger bei weitem

1996 seilte sich Tom Cruise in einen streng überwachten Computerraum ab. Im Jahr 2000 sahen wir ihn ungesichert von einer Klippe hängen. 2011 kletterte er am Burj Khalifa hoch und schaffte damit eine der beeindruckendsten Szenen der Filmgeschichte. 2015 klammerte er sich an die Außenseite eines startenden Flugzeugs, um 2018 für den Halo-Jump aus einem solchen zu springen. Und 2023 fuhr Tom Cruise mit einem Motorrad geradewegs über eine Klippe.

Jedes Mal, wenn man denkt, gefährlicher und atemberaubender kann es nicht mehr werden, lassen sich Tom Cruise und Regisseur sowie Drehbuchautor Christopher McQuarrie etwas Fulminanteres einfallen. Im achten und letzten Teil der Reihe sehen wir den Actionstar über die Tragflächen eines fliegenden Flugzeuges klettern – bei einer Geschwindigkeit von 145 Meilen pro Stunde. Das sind ungefähr 233 km/h. In einem Interview mit Jimmy Fallon erzählt Cruise, dass er den Kopf in einem bestimmten Winkel halten musste, um bei dem starken Wind überhaupt atmen zu können.

Seit dem ersten Film nimmt Tom Cruise immer mehr Risiken auf sich. Dass er dabei immer wieder mit mehr oder weniger heiler Haut (man denke an den gebrochenen Fuß nach einem Lauf über die Dächer von London im sechsten Teil) davonkommt, grenzt an ein Wunder – oder an sehr guter Vorbereitung. Sein Training nimmt Jahre in Anspruch, wie er erzählt. Und es zahlt sich aus.

Obwohl der Ton ernster ist als in bisherigen Filmen, sollte das niemanden abschrecken. Die Ironie des Franchises, dass Hunt und sein Team sich durch Missionen manövrieren, die auf den ersten Blick unmöglich erscheinen, darf auch als kleiner Mutmacher in scheinbar aussichtslosen Zeiten verstanden werden.

Seit dem 18. Dezember 2025 ist Mission: Impossible – The Final Reckoning bei Paramount+ im Abo verfügbar.