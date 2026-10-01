99 % bei Rotten Tomatoes und FSK 0: Heute startet ein Kinofilm, mit dem wirklich alle glücklich werden

Wer den nächsten Kinoausflug mit der Familie plant, muss nicht länger nach guten Ideen suchen. Moviepilot verrät euch einen aktuellen Start, der für alle Altersklassen freigegeben und extrem gut bewertet ist.

Der Horrormonat Oktober wird von einem "Gruselfilm" eingeläutet, der wohl nicht wirklich einer ist. Denn mit einer Altersfreigabe von FSK 0 kann hier die ganze Familie zum heutigen Start am 1. Oktober 2026 im Kino antanzen – und beglückt werden. Die bisherigen Bewertungen versprechen jedenfalls einen großen Spaß mit Shaun das Schaf - Spuk im Kürbisfeld.

Shaun das Schaf kehrt zurück: Spuk im Kürbisfeld ist ein neuer Knetfilm, der Menschen jeden Alters beglücken will

Im neuen Film von Steve Cox und Matthew Walker sorgt der erfinderische Wollträger mit seiner Herde mal wieder für Chaos: Als der Bauer seiner Heimatfarm Mossy Bottom versehentlich kurz vor Halloween die gesamte Kürbisernte zerstört, will Shaun das Schaf schnell Ersatz schaffen. Seine wissenschaftlichen Experimente laufen allerdings aus dem Ruder. Plötzlich ist der Farmer verschwunden und stattdessen versetzt eine haarige Bestie die Ortschaft in Angst und Schrecken.

Allzu gruselig dürfte dieses Monster allerdings nicht sein, denn die deutsche Freiwillige Selbstkontrolle hat den Film für alle Altersklassen freigegeben, also mit einer FSK 0 zertifiziert. Aber macht euch im Trailer am besten selbst ein Bild von dem Animationsspaß:

In den Animationsfilmen der Aardman Studios werden per Stop-Motion-Technik Knetfiguren zum Leben erweckt. Neben den berühmten Abenteuern von Wallace & Gromit gehört auch die 1995 erstmals in Wallace & Gromit unter Schafen aufgetretene Figur Shaun das Schaf zum knuffigen Repertoire der britischen Firma. Nach Shaun das Schaf - Der Film (2015) und Shaun das Schaf - Der Film: UFO-Alarm (2019) ist Spuk im Kürbisfeld (im englischen Original: Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom) der dritte Kinofilm der Reihe. Und der kommt richtig gut an!

Viel Lob für Spuk im Kürbisfeld: Shaun das Schaf kommt mit neuem Kinofilm auf 99 % bei Rotten Tomatoes

Auf Rotten Tomatoes hat Shaun das Schaf mit Spuk im Kürbisfeld schon richtig gepunktet: Mit direkt zum Kinostart beachtlichen 78 Kritiker:innen-Bewertungen erreicht der Film einen Schnitt von 99 %, also fast volle Punktzahl. Die Publikumsbewertung fällt dort mit 91 % nicht viel niedriger aus.

Auch bei Metacritic trumpft der neue Knetfilm mit stattlichen 80 (von 100) Punkten im Schnitt auf. Hollywood Reporter -Kritiker Frank Scheck schreibt zum Beispiel:

Das ist natürlich alles reine Albernheit, und genau das ist der Punkt. Die dialogfreie Handlung bietet dabei nicht nur Raum für grenzenlose Niedlichkeit – diese in mühevoller Kleinarbeit bewegten Puppen, die sowohl menschliche als auch tierische Figuren darstellen, sind wirklich bezaubernd –, sondern auch für eine Reihe cleverer visueller und akustischer Gags, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistern werden.

Nikki Baughan von Screen Daily schreibt:



Vollgepackt mit vielen Gags, popkulturellen Anspielungen, liebenswerten Figuren und sogar einer süßen Liebesgeschichte, ist Shaun das Schaf 3 ein weiterer bezaubernder Stop-Motion-Familienfilm von Aardman.

Charlie Ridgely von Collider bringt die Rückkehr von Shaun das Schaf abschließend folgendermaßen prophetisch auf den Punkt:

Großartige Komödien sind heutzutage Mangelware, ebenso wie handwerklich makellose Kinderfilme und nostalgische Monstergeschichten. Das gilt erst recht für Filme, die tatsächlich noch ins Kino kommen. Shaun das Schaf: Spuk im Kürbisfeld schafft es, all dies zu vereinen, was ihn zu einem zukünftigen Halloween-Dauerbrenner für Zuschauer jeden Alters macht.

Podcast im Horrormonat: Die 15 besten Serien im Oktober bei Netflix & Co.

Braucht ihr noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Oktober, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Passend zur Halloween-Zeit erwarten uns im Oktober Stephen King-Horror bei Amazon, monströse Mystery bei Netflix und die Vorgeschichte eines Kult-Slashers. Unter den 15 Highlights finden sich zudem wahnwitzige Sci-Fi von Marvel, ein Wiedersehen mit Serienkiller Dexter sowie die Neuverfilmung von Die Schatzinsel.