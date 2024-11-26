Mit dieser Fan-Theorie hätte das Game of Thrones-Finale viel mehr Sinn ergeben

Wohl kaum ein Serienfinale wurde so kontrovers diskutiert wie das Ende von Game of Thrones. Der kreative Inhalt einer gewagten Fan-Theorie wäre damals vielleicht etwas wohlwollender aufgenommen worden.

Verächtliches Schnauben, enttäuschtes Kopfschütteln und vor Wut zerstörte Inneneinrichtung: Das waren (vermutlich) drei der Top 5-Reaktionen auf das Serienfinale von Game of Thrones, das im Mai 2019 über die heimischen Bildschirme flimmerte. Natürlich werden nicht alle Fans negativ auf das Ende des HBO-Hits reagiert haben, aber ein Publikumsspalter war die 8. Staffel definitiv.

Vor allem eine Sache stieß vielen GoT-Zuschauer:innen sauer auf: Die plötzliche Verwandlung von Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) zur durchgedrehten Massenmörderin, was nicht grundlos zu den dümmsten Momenten im Game of Thrones-Finale gehört. Damals schwirrte jedoch eine Fan-Theorie durch die Foren, die besonders bei Verächter:innen des Serienschlussaktes auf offene Ohren treffen wird.

Fan-Theorie über "bösen Bran" lässt Game of Thrones-Finale in anderem Licht erscheinen

Die Theorie, die unter anderem Reddit -Users ratcliffeb schon vor der offiziellen Auflösung vertrat, beruhte auf der Annahme, dass Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) als Dreiäugige Rabe in Wahrheit ein böser Charakter ist, der einen heimtückischen Masterplan verfolgt. Er sei von den Kindern des Waldes erschaffen worden, um nicht nur den Nachtkönig, sondern die gesamte Menschheit zu vernichten.

Seitdem manipuliere Bran die Menschen nach seinem Willen, was unter anderem Aerys Targaryen zum "irren König" werden ließ. Alle Vorkommnisse von der Vergangenheit bis zur Gegenwart (von Staffel 8) seien demnach minutiös geplante Schritte seiner schurkischen Agenda gewesen.

Dazu gehörte auch, Daenerys (Emilia Clarke) zur Massenmörderin zu machen, damit sich danach sämtliche Lords gegen sie erheben würden. Laut der Fan-Theorie plante der Dreiäugige Rabe also die komplette Zerstörung von Königsmund. Allerdings musste Bran dafür selbst eingreifen, da Daenerys "nur" den Roten Bergfried als Ziel ihres Angriffs ins Auge fasste. Notgedrungen wargte er also in den Drachen Drogon und vernichtete mit dessen Kräften Königsmund auf eigene Faust.

Im Finale von Game of Thrones kam es ganz anders

Dass während und nach des Massakers von Königsmund keine Nahaufnahme von Danys Gesicht zu sehen ist, wertet der Reddit-User als Bestätigung dafür, dass sie in Wahrheit keine Kontrolle über Drogon hatte und machtlos gegenüber diesem war. Mittlerweile wissen wir natürlich, dass die Böser-Bran-Wendung nicht eintrat und Dany den Königsmund-Angriff tatsächlich selbst zu verantworten hatte.

Andere Versionen vermuten den Dreiäugigen Raben so mächtig, dass er sogar aus der Ferne die Kontrolle von jedem beliebigen Menschen übernehmen kann. In Videoform gegossen wurde diese alternative Auflösung nach dem Finale sehr eindrücklich und mit dem Saw-Soundtrack unterlegt vom YouTuber Jaffiest:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter dem Video dieses bösen Alternativ-Finals pflichten zahlreiche Fantasy-Fans zu, dass dies ein viel besserer Abschluss für Game of Thrones gewesen wäre. In einem viel beklatschten Kommentar heißt es etwa: "Herzlichen Glückwunsch, du hast Game of Thrones gerettet! Das ist hundertprozentig besser als das, was wir bekommen haben."

Noch besteht zumindest die Chance, dass die noch nicht abgeschlossene Buchreihe von George R.R. Martin den Showdown eleganter über die Bühne bringt als die die TV-Version.

Wo läuft Game of Thrones im Stream?

Die komplette Serie inklusive dem kontroversen Staffel 8-Finale von Game of Thrones könnt ihr aktuell ausschließlich bei HBO Max in einer Streaming-Flatrate sehen, wo auch die beiden Spin-offs House of the Dragon und A Knight of the Seven Kingdoms zu finden sind. Bei diversen anderen Streaming-Anbietern gibt es das Fantasy-Epos zudem als Kauf- oder Leihoption.