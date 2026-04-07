Mit The Boys Staffel 5 stimmt etwas nicht: Das Finale ist halb rum und 3 Dinge müssen sich schnell ändern

The Boys Staffel 5 ist die letzte. Doch nach der Hälfte lässt Amazons großes Serienfinale vor allem drei Dinge vermissen, die den Superhelden-Spaß sonst auszeichnen.

Nachdem Homelander (Antony Starr) die Macht über die USA an sich reißen konnte, strebt er nun das nächste Ziel an: Er will unsterblich und ein Gott werden. Mit dieser Prämisse katapultiert uns The Boys mit in das Endgame der Amazon-Serie. Jetzt gibt es keinen Weg zurück. Doch mittlerweile ist die finale 5. Staffel schon halb rum und hinterlässt zur Midseason ein ernüchterndes Fazit: Irgendetwas fühlt sich seltsam an.

Anstatt die finale Konfrontation mit Homelander komplett eskalieren zu lassen, schreitet Staffel 5 bisher mit angezogener Handbremse durch das Finale. Trotz tödlicher Konsequenzen konnten die ersten vier Folgen kaum Euphorie auf einen epischen Abschluss in mir entfachen. Das liegt vor allem daran: Ich vermisse drei wichtige Grundzutaten, die The Boys für mich ausmachen.

1. The Boys Staffel 5 fehlt es an brutalen WTF-Momenten

Versteht mich nicht falsch: Ich fiebere auch in Staffel 5 wieder jede Folge mit und erfreue mich an jeder bissigen Superhelden-Parodie und jedem grausamen Gewaltmoment. Die Geschichte ist erstaunlich düster und bringt so einige spannende Charaktermomente hervor. Für eine Serie, die kurz vor dem Finale nochmal richtig abdrehen sollte, ist The Boys Staffel 5 jedoch seit vier Folgen überraschend gedrosselt. Wo bleiben die Ekel-Exzesse und der Gore-Spaß?

Von der ersten Minute an lebte The Boys immer von genüsslichen Grenzüberschreitungen, die einem das Lachen im Halse stecken lassen. Doch keine Badewanne voll Muttermilch, kein Wurm-Tunnelgräber und kein Professor Quirrell-Twist (Ashleys neue Hinterkopf-Persönlichkeit) bot in den bisherigen Folgen wirklich etwas Neues, etwas wirklich Durchgeknalltes. Hat uns die Serie vielleicht so stark desensibilisiert, dass mir selbst ein Supe, der Häftlinge mit einem Riesenpenis auspeitscht, nicht mehr als ein kleines Schmunzeln hervorlocken kann?

Ekliger, brutaler, blutiger: Mit jeder neuen Staffel konnte The Boys neue Grenzen des guten Geschmacks überschreiten. Sämtliche Körperflüssigkeiten spritzten über den Bildschirm und jede erdenkliche Körperöffnung wurde zum Explodieren gebracht. Umso auffälliger ist der Mangel an Wahnsinn und WTF-Momenten in der ersten Hälfte der 5. Staffel. Wenn zum Beispiel Frenchie (Tomer Capone) Kimikos (Karen Fukuhara) zerteilten Torso liebevoll küsst oder Homelander seinen eigenen Sohn dem Tode nah prügelt, setzt Showrunner Eric Kripke vielmehr auf emotionale Schocks. Das ist zwar wirksam, aber auch weniger spaßig.

2. The Boys Staffel 5 hat kaum versaute Gags

Egal, ob Butchers Hintern-Foto, eine BDSM-Version der Bathöhle, Sister Sages Lobotomien oder Splinters Gruppen-Anilingus: Wenn ich allein an die 4. Staffel von The Boys zurückdenke, gab es unzählige versaute Gags, die sich direkt in mein Gehirn einbrennen konnten. Groteske Superhelden-Fetische und verstörende Sexszenen sind für mich ein essenzieller Teil der dreckigen DNA von The Boys. Nur Staffel 5 hat dieses Memo bisher nicht erhalten.

Zwar präsentierte uns Staffel 5 schon ein Post-Sex-Gespräch zwischen Freizeitdomina Ashley (Colby Minifie) und Ehemann Oh-Father (Daveed Diggs) über dessen "Sündengrube" sowie einen kurzen Lava-Cumshot des felsigen Superhelden Rock Hard. Das ist aber viel zu wenig, um an die versauten Höhenflüge vergangener Seasons auch nur annähernd heranzureichen.

Natürlich ist so gut wie jedes Wort aus Soldier Boys (Jensen Ackles) Mund auf irgendeine Art derbe und versaut. Der sexuell aufgeladene Knarrenvergleich zwischen ihm und Firecracker hat mich köstlich lachen lassen. Doch machen wir uns nichts vor: Bisher wirkt Staffel 5 im Vergleich zu früher unerwartet prüde.

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3. The Boys hat zu wenig Cameos, um das Finale zu zelebrieren

Als Satire auf Superhelden-Franchises und die Unterhaltungsmaschinerie Hollywoods konnte The Boys in der Vergangenheit mit unzähligen schrägen Star-Cameos überraschen – von Charlize Theron über Will Ferrell bis zu Tilda Swinton. Demnach hätte ich erwartet, dass die finale Season von The Boys nochmal aus allen Rohren feuert und das nahende Serienende mit zahlreichen Gaststars zelebriert. Diese blieben bisher aus.

Das Gefühl einer spaßigen Abrissparty konnte sich in der ersten Hälfte von Staffel 5 bisher nicht einstellen. Als die Boys in Folge 4 feststellen, dass Nachschub ihres Supes-tötenden Virus noch Wochen auf sich warten lässt, konnte ich nur einen enttäuschten Seufzer ausstoßen. Sämtliche Dringlichkeit, die ein Finale mit sich bringen sollte, verpufft in der nur schleppend vorankommenden Gesamthandlung und der Jagd auf den nächsten McGuffin.

Ich habe die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben. Immerhin hat The Boys noch vier Episoden Zeit, um all das abzufeuern, das ich bis jetzt schmerzlichst vermisse: noch mehr tödliche Konsequenzen für Hauptfiguren, mehr Eskalation, aber auch mehr WTF-Momente und Überraschungen.

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Wird die zweite Staffelhälfte vielleicht genau das, was ich mir von Staffel 5 erhofft habe? Ein Hoffnungsschimmer ist die heiß erwartete Supernatural-Reunion, die schon kommende Woche ansteht. Wenn die Gaststars Jared Padalecki und Misha Collins auf ihren früheren Supernatural-Buddy Jensen Ackles treffen, erwarte ich eine möglichst durchgeknallte, versaute und brutale Superhelden-Party. Mein The Boys-Herz hätte es verdient.

Neue Folgen der 5. Staffel The Boys erscheinen immer mittwochs ab 9:00 Uhr morgens bei Amazon. Das Serienfinale wird am 20. Mai veröffentlicht.