"Mit The Boys, Stranger Things und Game of Thrones eine der schlechtesten Finalstaffeln": Euphoria-Fans verabscheuen das Ende

Das Euphoria-Finale von Staffel 3 ist gelaufen und Fans haben starke Reaktionen zu dem niederschmetterndsten Tod der Serie. Während einige emotional stark getroffen sind, hassen andere das Ende komplett.

Mit der finalen 3. Staffel hat der Serien-Hit Euphoria in den letzten Wochen von Folge zu Folge die Fans weiter gespalten. Jetzt ist das Finale gelaufen und Schöpfer Sam Levinson hat nochmal mit dem härtesten Tod der ganzen Serie geschockt. Die Reaktionen des Publikums fallen wenig überraschend stark gemischt aus. Während eine Seite den großen Verlust konsequent und emotional findet, hasst die andere alles daran.

Achtung, es folgen Spoiler zum Euphoria Staffel 3-Finale!

Viele Euphoria-Fans sind nach dem Finale noch wütender auf Staffel 3

Alle Diskussionen rund um das Euphoria-Serienfinale drehen sich natürlich um den Tod von Rue (Zendaya), die in der letzten Folge an einer Fentanyl-Überdosis stirbt. Dieser Moment und der generelle Verlauf der 3. Staffel hat viele Fans der Serie jetzt endgültig zum Ausrasten gebracht. Auf X haben sie ihrer Wut freien Lauf gelassen:

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Euphoria reiht sich jetzt neben The Boys, Stranger Things und Game of Thrones als eine der schlechtesten Finalstaffeln einer Serie aller Zeiten ein.

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Nach heute will ich nie wieder sehen, wie Sam Levinson eine Geschichte über Sucht anrührt – genau genommen sollte man ihn nie wieder schreiben oder Regie führen lassen.

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Zendaya bewirbt Staffel 3 also überhaupt nicht mehr, ist keine Produzentin mehr, taucht erst viel zu spät zur Premiere auf und macht nur noch Solo-Fotos – und ihr wollt mir weismachen, dass sie mit Rues Ende zufrieden war? #Euphoria

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Keine Beerdigung für Nate, keine Reaktion von Cal Jacobs. Dann stirbt Rue – keine Reaktion von der Mädels-Clique; Jules erwähnt es nicht einmal. Das hohlste Ende aller Zeiten.

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Ich habe Euphoria zu Ende geschaut – das war mit ABSTAND die schlechteste Staffel einer Serie, die ich je gesehen habe. Selbst Riverdale lässt diesen Müll weit hinter sich. 1/10 – schaut es euch nicht an, wenn ihr Wert auf Menschlichkeit oder Kunst legt.

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Andere Euphoria-Fans sind von großem Tod emotional ergriffen

Neben den vielen negativen Stimmen hat der Tod von Rue aber auch viele Euphoria-Fans ergriffen und berührt. Vor allem die Verbindung zu dem 2023 verstorbenen Star Angus Cloud, dessen Charakter Fez im Finale nochmal kurz mit Rue verbunden wurde, ist positiv aufgefallen:

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Unpopuläre Meinung, aber das Ende war gut.

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Unpopuläre Meinung – aber Achtung, Euphoria-Spoiler! Das Ende war einfach wunderschön. Was meint ihr dazu??

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Mir ist gerade klar geworden, dass Rue in der Serie auf genau dieselbe Weise gestorben ist wie Angus im echten Leben. Ich werde jetzt noch eine Stunde länger weinen.

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Die gesamte Staffel war völlig chaotisch – doch das Ende hat für alle alles auf so poetische Weise zusammengeführt. Ich habe es geliebt.

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Ich brach in das heftigste Schluchzen aus, als das kam.

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Alle drei Staffeln von Euphoria könnt ihr bei HBO Max und Skys WOW im Streaming-Abo schauen. Season 3 soll nun wirklich das Ende der kontroversen Serie markieren. Ob HBO Ableger für verbliebene Figuren in Betracht ziehen wird, ist derzeit nicht bekannt.